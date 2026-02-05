耽美劇《星光燦爛的你》由新人韓晨、羅奕傑主演，值得一看的是，樂團四分衛主唱陳如山飾演韓晨的繼父，劇中有酒醉施暴的戲碼，他笑說韓晨192公分，「我可能反而被他打！」
陳如山爆打兒子！害怕反被揍
陳如山在劇中飾演韓晨的繼父，一場喝醉爆打兒子的戲碼，陳如山幽默表示，「
製片開玩笑要我往死裡打，但我兒子192公分， 我可能反而被他打！」韓晨來自伊林模特兒經紀公司，曾參與台韓合製選秀節目《SCOO L》，雖未成功出道， 但憑藉高挑外型與舞台魅力持續獲得戲劇與廣告機會。
此次和韓晨搭檔的羅奕傑則出身《原子少年》，
兩人皆是首次挑戰BL題材。 韓晨第一次看到街頭少年的角色就很想演，羅奕傑則是挑戰鋼琴師的角色，為培養默契兩人道北海岸約會談心，韓晨爆料羅奕傑是「有苦不說」 的類型，需要長時間相處才會打開心房。
曾少宗、陳彥廷男男戀 林亭莉當大哥的女人
除了描繪青春的悸動，劇中另一條備受矚目的情感線，
是由實力派演員曾少宗與陳彥廷演繹的「大哥與小弟」。 曾少宗飾演的角色身處江湖與父權壓力的夾縫中， 在那個身不由己的世界裡，愛誰本身就是一種致命的風險。 他必須壓抑真實的情感，在理智的武裝下隱藏最深切的渴望。 曾少宗與陳彥廷將演繹這種在危險邊緣不斷試探的情慾， 勾勒出成人世界中無奈卻深刻的情感拉扯。 這份虐戀展現了在動盪與黑暗中，即便愛得舉步維艱， 依然有人選擇在荒蕪中守護心中的那一抹溫柔。
另外，女星林亭莉過去都是演乖乖牌，這次要演大哥的女人，從妝容到服裝都是全新嘗試，曾少宗也笑說：「定裝時看到她完全就是角色的樣子，
性感又有女人味，很有挑逗感。」本劇期待在 2026第四季跟大家見面。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
