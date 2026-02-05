我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年高雄市長選舉提前點燃戰火，民眾黨主席黃國昌近日直言，前主席柯文哲將親自南下拓展聲量與影響力，藍白合作的最大戰略目標就是「打下高雄」；國民黨參選人柯志恩也順勢拋出橄欖枝，強調不論是柯文哲、黃國昌或民眾黨立委，只要願意來站在一起，高雄就有機會贏。對此，媒體人吳子嘉直言，民進黨參選人賴瑞隆沒有魅力，是他看過「最弱的參選人」。吳子嘉4日在網路節目《董事長開講》中直言，以這次民進黨參選人來看，賴瑞隆是黨內「前所未有最弱的一個」，他回顧歷屆綠營高雄市長候選人，從陳菊到陳其邁，都具有高知名度；反觀賴瑞隆，有些人連他的名字都叫不出來，確實是一個沒有魅力的候選人。吳子嘉也分析，黃國昌公開肯定柯志恩「很優秀」，柯則回應稱，只要黃國昌與柯文哲願意站台，她就有機會打贏高雄選戰，等於順勢「吃了一把豆腐」。他續指，柯文哲若投入高雄市長選戰，真的能贏嗎？不知道；至於柯志恩是否一定會輸？也沒有人敢下定論。不過，吳子嘉認為，這波操作本質上是黃國昌在「替柯文哲放話」，若柯文哲真的成功打下高雄，不僅政治聲勢大漲，連帶對其訴訟處境也會產生重大影響，他的官司大概就解決一半，之後訴訟戰線可被大幅拉長，甚至拖上8年，這其實也是在幫柯文哲布局訴訟策略。