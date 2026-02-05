我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡昌憲認為在親密關係中，一句話往往會被解讀成別的意思。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

舞台劇《婚內失戀》改編自鄧惠文醫師的同名著作，2026年4月將於水源劇場加演回歸，邀請柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽（Dino）和項婕如演出。結婚多年的蔡昌憲坦言，自己在婚姻中有時候也會「假裝一切都好」，選擇性逃避和老婆之間的問題。舞台劇《婚內失戀》探討婚姻的酸甜苦辣，已婚的蔡昌憲坦言，有時候也會跟角色一樣，明知有狀況卻不知如何處理，只能選擇性逃避，假裝一切都好，不過，蔡昌憲也點出自己與角色的差異，表示角色在爭執時，習慣用幽默或玩笑化解衝突，但他本人並不傾向這樣的方式：「因為幽默有時候很難真正照顧到對方的心情，一不小心反而會讓對方更受傷。」談到角色「阿偉」，蔡昌憲笑說自己對他相當有共鳴，尤其是阿偉常掛在嘴邊的一句話：「我不是這個意思！」他認為，在親密關係中，一句話往往會被延伸解讀成更多層意思，導致誤會產生，而這句話他本人也很常說。整齣戲中，最觸動蔡昌憲的一幕，是結婚25年的角色陳柔安問丈夫高志偉：「你快樂嗎？」他認為這句話承載了太多情緒，也讓他不禁反問自己：「如果我是高志偉，真的能誠實說出內心的感受嗎？」他坦言，希望現實中的關係能在問題出現前就被好好傾聽，不要走到必須問出這句話的時刻。