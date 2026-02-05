我是廣告 請繼續往下閱讀

▲最新民調顯示人民黨黨魁納塔彭支持度領先。（圖／路透社／達志影像）

▲泰自豪黨在此次大選展現出驚人的擴張力。（圖／路透社／達志影像）

▲泰柬邊境衝突讓泰國整體民意向中間偏右移動。（圖／路透社／達志影像）

▲泰國人民黨黨魁納塔蓬·能班亞武對於2月8日即將到來的大選信心十足，目標拿下至少200席。（圖／翻攝自The Standard）

時隔不到三年，泰國將於2月8日再度迎來全國大選與憲法公投。雖然這是一場為了平息政黨惡鬥、重新尋求民意委託的選舉，但觀察目前的選情，可以感受到泰國人有種前所未有的焦慮。這不僅僅是因為為泰黨、人民黨與泰自豪黨三足鼎立的僵局，更因為在這場民主賽局背後，民意與權力分配之間的鴻溝似乎正越挖越深。這次大選最核心的弔詭之處在於：誰贏得最多議席，誰就可能成為最大的輸家。橘色陣營的人民黨在黨魁納塔蓬帶領下，民調始終領先，甚至被預測有望拿下200席成為國會最大黨。然而，正如泰國政壇過去幾年的血淚史所展示的，保守派精英對這股力量缺乏信任。最令人感到不安的，是泰國保守勢力近年來已慣於將憲法法庭「武器化」，作為剷除異己的終極手段。從過去的未來前進黨到前進黨，這些承載廣大民意的橘色政黨，屢屢在體制禁區前被憲法法庭以各種理由強制解散，民意在這種法律武器面前顯得極其脆弱。除非人民黨能取得壓倒性的絕對多數，否則在建制派這種全方位的司法圍剿下，他們極可能重演前身的命運，再次成為國會裡最有民意基礎卻無權執政的反對黨。與此同時，看守總理阿努廷領導的泰自豪黨卻展現出驚人的擴張力。透過吸納各方派系，泰自豪黨的預計席次已從上屆的71席飆升至120到150席之間。對於阿努廷來說，他握有的不只是選票，更是精英階層的「免死金牌」，不同於隨時面臨司法威脅的橘色陣營，泰自豪黨基本不會面對被強制解散或法律挑戰的困擾。即便他們只拿到第二名，阿努廷依然是最有望率領聯合政府、連任總理的那個人。而在這場權力博弈中，為泰黨的角色已悄然轉變。曾經的政治霸主如今影響力減弱，預測席次可能落在70到80席，退居老三。但塔克辛家族推出的總理候選人尤德查南，卻是決定誰能入主總理府的關鍵。為泰黨就像是待嫁的淑女，在選後勢必會談判爭取內政部或數位經濟部等要職，成為左右政局的造王者。除了黨派之爭，這次大選還有兩個必須關注的底層變數。首先是民族主義情緒抬頭。去年爆發的泰柬邊境衝突，不僅造成慘重傷亡，更意外地讓泰國社會整體意識形態向中間偏右移動。這種情緒削弱了年輕世代對改革派的熱情，讓不少選民轉而支持立場強硬的阿努廷。當穩定與保衛家園的需求壓過快速變革的渴望，橘色力量的突圍難度無疑更大了。其次是對「灰色勢力」的集體焦慮。正如許多大學生所擔心的，外國黑幫與政府權力的結合已滲透泰國經濟。人民黨承諾打擊腐敗、拒絕與灰色勢力妥協，這確實擊中年輕選民的痛點；但現實是，這些盤根錯節的利益網，往往也是建制派穩固政權的基石。2月8日，泰國選民將領到三張選票：兩張選出國會議員，一張則是憲法公投。公投雖然是為了啟動新憲法起草，但在宣傳不足的情況下，它更像是一張不知道未來樣貌的空白支票。當泰國再次站在改革與現狀的十字路口，這場大選不僅是對國家未來的抉擇，更是對體制韌性的裁判。如果最終勝選的民意再次被組閣的權力遊戲與司法武器所沒收，泰國是否會陷入更深層次的停滯？這是我們在觀察這場「微笑國度」政治角力時，最不願看到卻也最現實的劇本。