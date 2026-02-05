我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市太平區中山路一家茶行今(5)日上午遭人開2約0多槍，玻璃大門彈孔累累，太平警分局獲悉後立即趕往封鎖現場展開追查。經查現場無人傷亡，開槍少年子犯案之後前往台中市警察局第四分局投案，並交出犯案的改造之槍。經側面瞭解少年與茶行人員日前酒後有糾紛，心生不滿遂持槍洩憤。太平分局於今(5)日上午10時6分許接獲報案，稱「本轄中山路三段某茶行有1男子以不明槍枝射擊大門後隨即逃逸」。本分局獲報立即啟動快打警力前往處置，迅速封鎖現場及調閱相關監視器，所幸商家未營業無人受傷。涉案少年(未成年、97年次)自知難逃法網遂至本局第四分局投案，經側面瞭解少年與茶行人員日前酒後有糾紛，心生不滿遂持一把改造長槍洩憤。少年辯稱涉案槍為已故友人所有，目前太平警方依法帶返偵辦，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毀損罪移送少年法庭偵辦，將持續針對相關涉案動機與槍枝流向進行溯源調查。太平分局分局長李?民表示，對於任何暴力不法行為，警方絕不寬貸，必定迅速查辦、依法究責，以維護市民生命安全與社會秩序，展現警方打擊犯罪的決心與行動力。