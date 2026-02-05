我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電董事長魏哲家今（5）日在與日本首相高市早苗表示，台積公司正在評估規劃JASM目前在熊本興建中的第二座晶圓廠將從原本6奈米至12奈米製程技術，改採3奈米製程技術生產。台灣經濟院產經資料庫總監劉佩真表示，台積電3奈米明顯供不應求，熊本廠能生產將有辦法緩解供給，更可以壓制日本半導體產業晶圓代工公司Rapidus，具有實質及宣示意味。劉佩真表示，台積電在熊本2廠，那麼原先預定的是在導入6奈米或者是在7奈米的一個製程，但即便未來產能開出，二廠仍面臨產能利用率無法填滿的窘境。相反地，台積電在3奈米製程明顯面臨供不應求、客戶接單爆滿情況，那麼對於目前正在動工的熊廠2廠，導入3奈米製程就可以適當緩解強勁需求，也可以從熊本2廠來及時供應調度。而對於日本而言，日本政府一直希望台積電可以讓先進製程落地日本，「因為畢竟半導體是非常重要的一個戰略物資」，日本現階段仍無法有先進製程商業化產能，對於日本先進製程在地化有相當貢獻。對於台日而言也是較好的發展方向，如果台積電3奈米可以開出，也可以壓制逐漸要走向半導體商議化的日本Rapidus，具有一定宣示意味。