我是廣告 請繼續往下閱讀

習近平在為川習會討論台灣問題鋪路？

中國國家主席習近平4日晚間與美國總統川普（Donald Trump）通話，之後雙方都提到談話議題包括台灣，對此，《紐約時報》指出習近平正就台灣問題向川普施壓，在為4月預定舉行的川習會定下基調，屆時很可能進一步討論台灣問題。《紐約時報》報導指出，川普在自家社群Truth Social發文，將台灣問題列為與習近平通話討論的六、七個議題之一，並稱這些議題「都非常積極」。川普還說，美中關係以及他與習近平的私人關係都非常良好，「我們雙方都意識到維持這種良好關係的重要性」，並相信在自己未來三年總統任期內，「與習近平和中國的關係方面將會取得許多積極成果」。而根據中方的說法，習近平告訴川普，美國在台灣問題上的立場是「中美關係中最重要的問題」，並強調中國「永遠不可能讓台灣分裂出去」，習近平對川普指出，「美方務必慎重處理對台軍售問題」。中國官媒對這次通話的描述要強硬得多，並表示台灣問題是核心議題。紐時報導認為，中國在與美國的外交會談中將台灣問題列為優先事項並不罕見，但此次警告發出之際，距離美國去年12月批准一項總額超過110億美元的對台軍售方案僅過去數月。布魯金斯學院桑頓中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）表示，習近平的表態有著明顯的「針對性，而且很強硬」。他認為，顯然習近平「希望在此明確立場，向國內和川普總統表明，在台灣問題上，他始終在著手處理」。何瑞恩分析，習近平是在做鋪墊，告訴川普「等你4月來訪時，要準備好就台灣問題進行一次嚴肅的、正式的面對面討論，因為這對我來說非常重要」。在「一個中國」政策框架下，美國承認北京政府是唯一合法的中國政府，並與中國保持正式外交關係；但對於中國認為台灣是中國一部分的立場，美國僅表示知曉，同時與台灣政府保持非正式的關係。一位因討論敏感外交事務而要求匿名的白宮官員表示，美國在台灣問題上的立場沒有改變。不過，川普個人曾明確表示，願意在台灣問題上採取一種微妙的平衡姿態，以免激怒北京。去年，川普政府曾阻撓台灣領導人過境紐約，以免在尋求達成貿易協議及促成川習會時得罪中國。川普1月7日接受紐時採訪時強調，他不認為自己入侵委內瑞拉、抓捕其領導人的行動與中國對待台灣有可比性，但川普承認台灣對習近平來說「是一種自豪感的來源」，川普說「他認為台灣是中國的一部分，至於他打算怎麼做，那是他自己的事」。川普稱自己已經向習近平表達，「如果他那樣做（入侵台灣），我會非常不高興。我不認為他會那麼做，我希望他不要那麼做」。