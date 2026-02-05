我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著泰國與柬埔寨的邊境爭議升溫，民族主義情緒在選前快速發酵，意外成為泰國保守派陣營的重要「助選神器」。綜合外國媒體分析，包含現任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）所屬的泰自豪黨在內，多個保守政黨正藉此議題凝聚支持者，並成功從改革派手中吸走部分游離選票，讓2月8日的大選戰況更加膠著。綜合外國媒體報導，泰國政治長期深受軍方與王室影響，國族安全與主權議題向來具有高度動員力。此次邊境爭議被放大為「捍衛國家尊嚴」的象徵，使保守派在選戰論述上取得先機。分析人士指出，這類訴求特別容易引起中間與保守選民共鳴，也讓改革派主打的制度改革、民主深化議題暫時失焦。從最新民調來看，選情呈現雙強拉鋸。由阿努廷領軍的泰自豪黨（Bhumjaithai Party）與改革派人民黨（People’s Party）支持度接近，雙方都難以單獨取得過半席次，選後勢必走向聯合政府。邊境議題的發酵，則被視為泰自豪黨縮小與改革派差距的重要因素。阿努廷近來頻繁出席大型造勢活動，強調穩定、秩序與國家安全，試圖塑造「可靠執政者」形象。日前在曼谷倫披尼公園舉行的競選活動中，大批支持者揮舞國旗、高喊口號，展現強烈的民族情緒，也顯示保守派動員能力仍不容小覷。相較之下，改革派人民黨則持續聚焦政治改革、削弱非民選權力與世代正義，但在高度對立的國族敘事下，訴求傳播面臨挑戰。部分觀察認為，若改革派無法有效回應邊境與安全議題，恐在關鍵選區流失選票，影響談判籌碼。整體而言，泰國這場選舉不只是政策之爭，更是「安全與改革」兩條路線的正面交鋒。邊境爭議是否只是短期選戰操作，或將長期影響政局走向，仍有待選後聯合政府成形後才能看出端倪。但可以確定的是，民族情緒已成為左右本屆大選的重要變數之一。