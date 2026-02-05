我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金州勇士與亞特蘭大老鷹達成協議，正式將前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）與射手希爾德（Buddy Hield）送往老鷹，換回拉脫維亞長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）

根據《ESPN》名記Shams Charania報導，勇士已與亞特蘭大老鷹達成重磅協議，送出潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）以及射手希爾德（Buddy Hield），換回明星長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。 這筆交易宣告了庫明加在灣區的生涯告一段落，不過交易來波爾辛吉斯卻被視為是一場賭注，只因他本季受傷勢困擾只打了17場比賽，甚至比他的場均得分還要少。連球評帕金斯（Kendrick Perkins）都毒舌說道：「我都忘了波爾辛吉斯還在打球。」根據美記Brett Siegel報導指出，這樁勇士與老鷹的交易案並非臨時起意。勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）早在2023年就將波爾辛吉斯列入考察名單，而老鷹隊總經理薩利赫（Landry Fields）與勇士體系關係良好，加上薩利赫與庫明加本人私交甚篤，多重因素交織下，讓這樁震驚聯盟的「2換1」交易案在截止日前順利成交。波爾辛吉斯近年飽受傷病困擾，根據數據網站《StatMuse》指出，波爾辛吉斯本季在老鷹期間的場均得分（17.1分）竟然比他出賽的場次（17場）還要多。波爾辛吉斯本季場均在僅24.3分鐘的上場時間內，繳出17.1分、5.1籃板與2.7助攻，投籃命中率45.7%，三分命中率也有36%的水準。儘管自1月7日起因阿基里斯腱炎症與感冒缺陣至今，但他已被列入出賽存疑名單，預計近期就能披上勇士戰袍首秀。對於這樁交易，球評帕金斯（Kendrick Perkins）在直播節目中不改毒舌本色，調侃表示：「說實話，直到今晚聽到他的名字，我都忘了波爾辛吉斯還在打籃球。」然而，勇士球團看中的正是其7呎3吋的身高所帶來的禁區護框能力與外線牽制力，這將是柯瑞與格林（Draymond Green）身邊完美的、能拉開空間的五號位人選。對老鷹隊而言，這筆交易同樣是為了未來布局。庫明加自1月中旬公開喊出「賣我」後，交易傳聞就沒斷過。最終他在勇士留下了場均12.1分、5.9籃板的成績。此外，老鷹還透過這筆交易獲得了外線火力穩定的希爾德，希爾德本季在勇士場均能貢獻8.0分，將成為老鷹板凳端上的重要火力來源。