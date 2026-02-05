根據《ESPN》名記Shams Charania報導，勇士已與亞特蘭大老鷹達成重磅協議，送出潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）以及射手希爾德（Buddy Hield），換回明星長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。 這筆交易宣告了庫明加在灣區的生涯告一段落，不過交易來波爾辛吉斯卻被視為是一場賭注，只因他本季受傷勢困擾只打了17場比賽，甚至比他的場均得分還要少。連球評帕金斯（Kendrick Perkins）都毒舌說道：「我都忘了波爾辛吉斯還在打球。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍NBA／勇士將庫明加、希爾德2人交易到老鷹　換回大前鋒波爾辛吉斯

蓄謀已久！雙方總管「好交情」促成重磅交易

根據美記Brett Siegel報導指出，這樁勇士與老鷹的交易案並非臨時起意。勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）早在2023年就將波爾辛吉斯列入考察名單，而老鷹隊總經理薩利赫（Landry Fields）與勇士體系關係良好，加上薩利赫與庫明加本人私交甚篤，多重因素交織下，讓這樁震驚聯盟的「2換1」交易案在截止日前順利成交。

▲金州勇士與亞特蘭大老鷹達成協議，正式將前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）與射手希爾德（Buddy Hield）送往老鷹，換回拉脫維亞長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）
▲金州勇士與亞特蘭大老鷹達成協議，正式將前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）與射手希爾德（Buddy Hield）送往老鷹，換回拉脫維亞長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）
波爾辛吉斯受傷病困擾！本季場均得分竟超越出賽場次

波爾辛吉斯近年飽受傷病困擾，根據數據網站《StatMuse》指出，波爾辛吉斯本季在老鷹期間的場均得分（17.1分）竟然比他出賽的場次（17場）還要多。

波爾辛吉斯本季場均在僅24.3分鐘的上場時間內，繳出17.1分、5.1籃板與2.7助攻，投籃命中率45.7%，三分命中率也有36%的水準。儘管自1月7日起因阿基里斯腱炎症與感冒缺陣至今，但他已被列入出賽存疑名單，預計近期就能披上勇士戰袍首秀。

帕金斯酸溜溜：我都忘了波爾辛吉斯還在打球

對於這樁交易，球評帕金斯（Kendrick Perkins）在直播節目中不改毒舌本色，調侃表示：「說實話，直到今晚聽到他的名字，我都忘了波爾辛吉斯還在打籃球。」然而，勇士球團看中的正是其7呎3吋的身高所帶來的禁區護框能力與外線牽制力，這將是柯瑞與格林（Draymond Green）身邊完美的、能拉開空間的五號位人選。

庫明加如願離隊！老鷹收穫潛力與投手

對老鷹隊而言，這筆交易同樣是為了未來布局。庫明加自1月中旬公開喊出「賣我」後，交易傳聞就沒斷過。最終他在勇士留下了場均12.1分、5.9籃板的成績。此外，老鷹還透過這筆交易獲得了外線火力穩定的希爾德，希爾德本季在勇士場均能貢獻8.0分，將成為老鷹板凳端上的重要火力來源。

NBA相關新聞

NBA／搶不到字母哥啟動B計畫？勇士硬挖溜馬西亞卡姆　難度比天高

搶輸字母哥沒關係！熱火趁火打劫鎖定莫蘭特　萊利賭一把拯救天才

NBA／灰狼密謀組三巨頭？鎖定字母哥+莫蘭特　送走康利只是第一步

相關新聞

NBA／勇士搶不到字母哥！果斷執行B計畫　美記曝老鷹吞長約只為他

NBA／勇士再度交易！送中鋒戴維斯去暴龍　換取湖人2026年次輪籤

NBA／勇士將庫明加、希爾德2人交易到老鷹　換回大前鋒波爾辛吉斯

NBA／終結22年魔咒！灰狼128：126大逆轉暴龍　愛德華茲爆砍30分