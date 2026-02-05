我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市三重區環河南路今（5日）上午發生一起嚴重車禍，一名60歲楊姓男子騎機車行經大同南路口時，不明原因猛力追撞停放於路邊、正在執行勤務的環保局公務車。巨大的撞擊力導致楊男當場失去呼吸心跳，經緊急送醫搶救後仍宣告不治。這起事故同時造成現場2名清潔隊員遭受波及受傷，場面相當驚悚。據了解，這起事故發生在上午9時許，楊男當時騎機車沿環河南路往台北橋方向行駛。行經該路段時，疑因未注意車前狀況，竟筆直撞上停靠路旁作業的環保局車輛及工作人員。由於撞擊力道猛烈，楊男當場倒地不起並陷入昏迷，機車車頭也因撞擊嚴重毀損。另清潔隊員64歲許女及52歲楊男手腳多處擦挫傷送醫，幸虧無生命危險。警消獲報趕抵後，緊急將楊男送往馬偕醫院搶救，無奈因傷勢過重，最終於上午10時許宣告急救無效死亡。至於楊男是否涉及酒駕，仍待醫院抽血檢測結果報告出爐才能確認，全案詳細肇事原因及責任歸屬，目前正由警方進一步調查釐清中。