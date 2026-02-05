我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金州勇士與亞特蘭大老鷹達成協議，正式將前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）與射手希爾德（Buddy Hield）送往老鷹，換回拉脫維亞長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）

▲這筆交易也標誌著庫明加在勇士充滿戲劇性的生涯畫下句點。（圖／美聯社／達志影像）

▲對於這支不想浪費柯瑞最後巔峰的球隊來說，這或許是他們唯一能做的選擇。（圖／取自金州勇士X）

金州勇士在交易截止日前夕做出了可能是柯瑞（Stephen Curry）時代最後一次、也是最大膽的賭注。隨著巴特勒（Jimmy Butler）因傷賽季報銷，以及那看似美好的「字母哥夢」徹底破滅，勇士管理層並未選擇坐以待斃，而是透過一筆重磅交易，試圖在舊金山複製波士頓塞爾提克2024年的奪冠藍圖，得到了塞爾提克冠軍內線「雙塔」波爾津吉斯（Kristaps Porzingis）和霍福德（Al Horford）。勇士將鬧劇不斷的年輕前鋒庫明加與射手希爾德（Buddy Hield）送往亞特蘭大老鷹（Atlanta Hawks），換回了拉脫維亞「波神」波爾津吉斯（Kristaps Porzingis）。這筆交易的戰略意義在於：勇士現在同時擁有了波爾津吉斯與霍福德（Al Horford）這對內線組合。這正是塞爾提克在2024年奪下總冠軍時的關鍵禁區輪替。勇士顯然希望這兩位擁有「冠軍DNA」的長人，能夠在西區重現當年的化學反應。說實話，這是一個充滿風險的決定。霍福德雖然經驗老道，但本季場均僅7.7分、4.6籃板，顯然已非當年的中流砥柱；而波爾津吉斯更是著名的「痛痛人」，本季至今僅出賽17場，還飽受阿基里斯腱發炎困擾。然而，當這兩人健康時，這或許是全聯盟最完美的互補組合。波爾津吉斯擁有7呎2吋的身高與頂級護框能力，能彌補勇士長期以來的內線高度劣勢；而霍福德的策應與外線拉開空間的能力，則能最大化波爾津吉斯的進攻威脅。如果——這是一個巨大的「如果」——這兩人能保持健康，勇士的禁區將瞬間從弱點變為強點。這筆交易也標誌著庫明加在勇士充滿戲劇性的生涯畫下句點。自從1月中旬他公開要求交易後，雙方的分手已成定局。雖然送走這位23歲的潛力前鋒令人惋惜，但這也解決了休息室的不穩定因素。更讓球迷感傷的或許是希爾德的離去。儘管他本季投籃命中率下滑至生涯新低的34.4%，但他曾是勇士最受歡迎的隊友之一，且去年季後賽首輪G7對陣火箭時的33分神蹟仍歷歷在目。然而，職業運動是殘酷的，為了得到波爾津吉斯這種等級的戰術核心，勇士必須付出代價。在引進波爾津吉斯的同時，勇士也悄悄將二年級中鋒「TJD」戴維斯（Trayce Jackson-Davis）交易至多倫多暴龍，換回一枚2026年次輪籤。這雖然不是什麼驚天動地的操作，但卻顯示了勇士對於內線重組的決心。TJD曾被視為潛力股，但他在防守端與籃板保護上的不足，讓他始終無法獲得穩定的上場時間。隨著波爾津吉斯的到來，TJD的離隊成為了平衡陣容名單的必然操作。隨著巴特勒報銷、字母哥沒來，勇士原本看似絕望的賽季，因為這筆交易而重新燃起了一絲微光。這絕對是一場豪賭：賭波爾津吉斯的腳踝能撐住、賭霍福德的油箱還有油、賭柯瑞還能再創造一次奇蹟。但對於這支不想浪費柯瑞最後巔峰的球隊來說，這或許是他們唯一能做的選擇。勇士偷來了塞爾提克的藍圖，但能否蓋出同樣雄偉的冠軍大廈，全看這對玻璃與老將組成的內線雙塔，能否在灣區屹立不搖。