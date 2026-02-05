我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年新北市長選戰受矚目，市議員選戰也逐漸升溫。由於新北市長侯友宜即將卸任，其「侯家軍」也積極動起來佈局。其中，出身淡水區的市府副發言人陳柏翰今（5）日傳出將投身新北市議員第七選區（永和區）國民黨初選。另外，深耕新北十餘年的民政局機要秘書張珀源也可能披掛投入新北第11選區（金山、萬里、汐止區）。永和區議員現有國民黨2席、民進黨1席，其中現任國民黨議員連斐璠已表態確定不連任，且不會交棒給特定人選。目前除民治里長陳以樂及永和區工商婦女聯誼會長李珮媜已表態參選，建築師蘇昭龍也在近日掛出看板。然而，地方盛傳，侯友宜子弟兵陳柏翰也將出戰。陳柏翰今年29歲，畢業於國立政治大學歷史學系，曾任國民黨青年團總團長、中常委、2022年侯友宜新北市長競選辦公室發言人、2024年侯友宜總統選舉辦公室發言人，後續進入市府服務，曾任市府民政局機要秘書。陳柏翰為淡水子弟，對宗教民俗文化饒富興趣，也說得一口超溜台語，更常在社群媒體分享在地信仰故事，對當地宗教人文如數家珍，近期於統籌分配稅款、淡江大橋註冊商標等政治攻防議題上再展鋒芒，在公眾議題上辯才無礙。