我是廣告 請繼續往下閱讀

台股今（5）日開盤下跌48.17點，報32241.64點，隨即大跳水，午盤重挫，最終收在31801.27點，下跌488.54點，再度跌破32000點關卡；台積電下跌20元，收在1765元。中小型股也疲軟，櫃買指數慘跌至盤面以下，收盤下跌5.16點，報收296.36點。權值股也幾乎收黑，權王台積電收盤下跌20元，來到1765元；鴻海下跌3.5元，報收215.5元；台達電下跌60元，報收1150元；廣達下跌5元，收273元；聯發科下跌30元，收1770元；富邦金逆勢上漲0.8元，收93.5元。盤面上，大型股與熱門題材今天普遍下跌，又以昨天大漲的PCB大幅震盪，而記憶體則是持續在被修正。而電子上游的導線架族群表現亮眼。百容開盤急拉漲停鎖死、一詮狂飆午盤也再飆漲停鎖死在142元，寫下歷史新天價。除此之外，隨著AI與高效能運算（HPC）對先進晶片需求的激增，半導體測試與驗證服務需求旺盛。汎銓早盤狂飆鎖漲停，系微收漲逾2%，富采漲逾1%。值得注意的是，太陽能族群在近日台股回檔期間反而表現積極，聯合再生已經連續多日漲停作收，今日一開盤即跳空漲停，鎖死在14.85元，收盤爆出大量委買，有超過49萬張掛單排隊等買，成為近幾日盤面上的一顆新星。今日台股收盤漲幅排行前五名為業強、志旭、聯合再生、台端、百一；成交量排行前五名則為群創、友達、凱基台灣TOP50、旺宏、燿華。