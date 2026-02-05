我是廣告 請繼續往下閱讀

在潮汐變化的巧妙作用下，泰國攀牙府近日出現罕見自然奇景，一條宛如「海上步道」的長形沙洲於退潮時浮現，讓遊客得以徒步穿越海面，在兩座島嶼之間行走，畫面宛如分海而行，迅速成為社群平台上的熱門話題。根據《美聯社》報導，這個自然現象被當地稱為「龍脊沙洲（Dragon’s Spine）」，沙洲在低潮時連接無人居住的孔普隆島（Koh Plong）與知名度假島嶼瑤諾島（Koh Yao Noi）。沙洲全長超過2公里，蜿蜒橫跨海面，遠看宛如巨龍伏臥海中，景象相當壯觀。遊客通常從攀牙府的溫保碼頭（Unpao Pier）搭船出發，航程約20分鐘即可抵達沙洲附近。當潮水完全退去時，細白沙脊逐漸顯露，旅客便能踩著海水與沙洲交錯的地表前行，親身感受「走在海上」的奇妙體驗。除了拍照打卡，旅客也能近距離觀察當地漁民的日常生活。沙洲周邊海域常見居民彎腰採集蛤蜊與貝類，形成自然景觀與人文活動交織的畫面，為這趟旅程增添在地風情。專家指出，「龍脊沙洲」的形成完全源於自然潮汐運動，並非全年可見。只有在特定低潮時段，海底沙質因水流堆積而露出水面，因此是否能成功看到，取決於天氣與潮汐條件，也讓這處景點更顯珍貴。想要前往的旅客，可先搭船抵達瑤諾島，再向熟悉潮汐時間的當地船家包船，或透過社區型旅遊團體事先預約。這條短暫現身的海上沙路，不只是自然的巧合，也提醒人們，大自然的壯麗，往往只在對的時間，才願意揭開面紗。