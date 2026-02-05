我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市太平區今天上午10點多驚傳槍響！一名17歲少年自稱因與茶行人員有酒後糾紛，竟趁店家尚未營業時，持長槍朝大門瘋狂掃射20多槍，導致玻璃門碎裂成蜂窩狀，附近鄰居一度誤以為是提早施放賀歲鞭炮，直到目睹慘狀才驚覺事態嚴重。警方獲報後迅速出動快打部隊封鎖現場，而涉案少年隨後也帶著槍枝前往警局投案，全案現已依《槍砲彈藥刀械管制條例》及毀損罪移送少年法庭偵辦，警方也將深入追查其犯案動機與槍枝來源據了解，一名年僅17歲的少年，疑似因日前與茶行人員酒後發生糾紛，心生不滿，遂於今日上午趁店家尚未開門營業之際，持長槍前往現場，朝店家大門連轟20多槍洩憤，導致門面的玻璃碎裂成蜂窩狀，現場滿目瘡痍，所幸事發當時並無人在內，整起事件未造成任何人員傷亡。根據《ETtoday新聞雲》報導，這起槍擊案發生時，劇烈響聲讓鄰居一度誤以為是茶行提早放鞭炮過年，鄰居近一步透露，該茶行作息神祕，白天幾乎不見人影，入夜後卻燈火通明且常有不明人士出入。案發後，該名少年隨即帶著涉案槍枝，主動前往第四分局投案，並在偵訊時供稱，作案用的槍械是已故友人所遺留，警方目前已將其帶回進一步偵辦，全案訊後依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》及毀損罪嫌，將少年移送少年法庭審理。警方也將深入追查其犯案動機與實際槍枝來源。