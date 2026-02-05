我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳敦金盆洗手後轉開電影製作公司，成為一代影視大亨。（圖／康熙好經典YouTube）

▲《刺陵》票房回收不了成本，導致吳敦房子被法拍。（圖／翻攝自IMDb）

▲吳敦去年曾出版《江南案與我的一生》，完成這本書後他健康狀況不見起色，最終過世。（圖／翻攝自博客來）

黑幫出身的台灣影視大亨吳敦3日過世，享壽77歲。他生前曾為籌拍周杰倫、林志玲主演的電影《刺陵》，向銀行貸款8千萬元，怎料砸了4億成本的《刺陵》票房滑鐵盧。吳敦因此無力償還貸款，公司長宏影視遭判須還銀行7100多萬，導致吳敦房產遭扣押，其位在淡水的連棟別墅最終遭法拍。但儘管當時人生跌落低谷，吳敦仍不後悔找周杰倫擔綱主演的選擇，淡然地說：「人生嘛，認命就好」。回顧這段讓吳敦身陷錢坑的往事，2009年吳敦集結了當時亞洲最頂尖的卡司，企圖打造具備國際水準的動作冒險大片。當時為了支應龐大的製作開銷與宣傳費用，他以旗下製作公司長宏影視的名義向土地銀行融資，最終砸了4億成本。但這部野心之作在票房表現上不如預期，台灣加上中國的票房總額不到3億台幣，讓吳敦大失血，公司陷入運轉困境，更引發了後續長達數年的債務糾紛。隨著貸款無力償還，銀行最終採取法律途徑追討欠款。法院判決長宏影視須償還逾7千萬元的本金及利息，導致吳敦名下位於淡水、視野極佳的連棟別墅被強制執行扣押，並走上法拍程序。從曾經風光無限、出入皆顯貴的影視大佬，到看著私人財產被公開拍賣，這段過程被外界視為他演藝事業中最沉重的一擊。儘管因為《刺陵》賠掉了房產與大筆身家，吳敦在往後受訪時，提及此事卻鮮少流露出怨懟。他在江湖與商場打滾多年，深知市場的殘酷與無常，對於採用周杰倫與林志玲當主演，他始終認為在當時的時空背景下，那是最好的選擇，賠錢也只能認命，怪不了別人。而吳敦和周杰倫合作的電影不只《刺陵》，還有2007年的《功夫灌籃》。吳敦表示自己當時就是看中周杰倫的實力、企圖心，以及他渴望為台灣電影出一份力的真誠態度，才答應讓周杰倫當男主角，2次合作經驗也讓吳敦直言「非常愉快」。