我是廣告 請繼續往下閱讀

在NBA交易截止日前夕，沙加緬度國王依舊未能走出低谷。在今（5）日於主場Golden 1 Center對陣曼菲斯灰熊）的比賽中，國王以125：129惜敗，正式吞下10連敗。這不僅是國王自1998年以來首次遭遇雙位數連敗，更創下了球隊在21世紀的最長連敗紀錄，以12勝40敗的戰績在西區墊底。儘管身陷交易傳聞且因傷缺席兩場，明星中鋒薩博尼斯（Domantas Sabonis）此役回歸表現神勇。他在僅有的24分鐘上場時間內，18投10中攻下全隊最高的24分，外加15籃板。然而，國王在第四節最後階段的調度顯現了球隊目前的方針。總教練克里斯提（Doug Christie）在剩餘7分54秒時，決定將薩博尼斯與拉文（Zach LaVine）換下，改由新秀卡德威爾（Dylan Cardwell）、克利弗（Nique Clifford）及二年級生卡特（Devin Carter）等年輕球員坐鎮關鍵時刻。克里斯提表示，這符合球隊目前致力於開發年輕球員潛力的長遠目標。剛從克里夫蘭交易過來的亨特（De'Andre Hunter）今日迎來國王生涯首秀。他先發出賽26分鐘，攻下9分，但手感欠佳僅11投3中。老將威斯布魯克（Russell Westbrook）在第一節投進三分球後，職業生涯總得分超越傳奇球星歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon），躍升至NBA歷史得分榜第14位。在施羅德（Schroder）與艾利斯（Ellis）離隊後，去年首輪秀卡特獲得更多上場時間，繳出10分、6籃板與4助攻的全面成績。目前的國王戰績為12勝40負，繼續在聯盟墊底徘徊。雖然薩博尼斯仍是多支球隊（如多倫多暴龍）覬覦的目標，但據傳因報價未達預期，他極可能在截止日後留隊。國王隊接下來將於周五主場面對戰績回升的洛杉磯快艇。對於國王球迷而言，剩下的球季除了關注年輕人的成長，更重要的或許是鎖定今年夏天的高順位選秀權。