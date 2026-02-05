空拍機新品牌Antigravity宣布，旗下旗艦產品「Antigravity A1」正式在台上市。這款被譽為空拍新紀元的全新產品，是全球首款整合 8K 全景拍攝與沉浸式操控的多合一空拍機，主打直覺式飛行與先飛行後構圖，標準套裝售價33900元，即日起開賣，2月19日前享早鳥價有8.5折優惠。
Antigravity全景空拍機母公司為全景相機品牌Insta360，登台首款為Antigravity A1。過去操作空拍機往往需要複雜的雙操桿技巧，讓不少新手望之卻步。Antigravity A1 最大的亮點在於打破了這個門檻，透過專屬的 Vision 眼鏡 與體感遙控手柄，重新定義了操控方式。
使用者只需佩戴搭載雙 1 吋 Micro-OLED 顯示器的 Vision 眼鏡，搭配體感手柄的自由運動模式，手部動作就能直接轉換為飛行指令，實現「指向即飛」的直覺體驗。透過眼鏡、手柄與機身的整合，玩家能即時看見飛行畫面，彷彿置身空中駕駛艙，大幅降低學習壓力。對於進階玩家，A1 也完整支援傳統 FPV 模式，滿足不同的操控需求。
8K 畫質 360 度全景 實現「先飛行、後構圖」
在影像規格上，Antigravity A1 搭載雙鏡頭與 1/1.28 吋感光元件，支援錄製 8K 30fps 或 5.2K 60fps 的高畫質全景影像。最大的優勢在於全方位拍攝視角，創作者在飛行當下無需頻繁調整雲台角度，單次飛行就能記錄周遭所有畫面。解鎖「先飛行、後構圖」的創作流程，使用者可以在後製階段自由切換視角。此外，結合 FlowState 防震技術，即使在高速飛行或有風環境下，畫面依然穩定流暢。
機身壓在249克，隨時可飛免註冊
針對法規需求，Antigravity A1機身重量，含標準電池僅249克，符合台灣及全球多數國家250克以下空拍免註冊，讓拍攝更無負擔。續航力方面，單次飛行最長可達 24分鐘，若搭配高容量電池則可延長至 39 分鐘。在軟體應用上，A1 整合了 Sky Path 系統，可預先規劃航線自動飛行；Sky Genie 則能一鍵生成軌道、彗星等複雜運鏡效果。此外，內建的深度追蹤功能採用 Insta360 技術，能自動鎖定拍攝對象，確保構圖穩定。
資料來源：Antigravity
機身壓在249克，隨時可飛免註冊
