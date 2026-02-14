我是廣告 請繼續往下閱讀

什麼是防火區域？

網玻璃有防盜功能嗎？專家不認同

網玻璃最大功能是什麼？

許多台灣民眾時常前往日本旅遊，入住日本飯店時，經常看到飯店玻璃窗戶有著類似鐵絲網的玻璃，看起來頗具防盜功能，但事實上，這一網狀玻璃最大功能並不在此。根據日本建築基準法第23條規定，在有火災蔓延風險區域以及建築物及相鄰地水平距離小於1公尺的門窗、防火區劃、商場和商場建築的樓梯間和走廊玻璃等條件下，需安裝防火玻璃。防火玻璃材質意味著需具依定程度的防火等級，依照建築基準法的細項中提到，標準防火設備建材應須具備耐火焰高溫情況下20分鐘內，玻璃不脫離門窗或在玻璃表面有效阻擋火焰。防火區或準防火區是指為防止城市地區發生火災風險而指定的區域（城市規劃法第9條第21款）。依日本《建築基準法》規定，被劃定為「防火地區」或「準防火地區」的區域，法律強制必須使用防火玻璃，而過去長期被指定使用的防火玻璃正是「夾網玻璃」。此外，在餐飲店、加油站等需特別注意火災風險的場所，法律也規定必須在《建築基準法》所稱的「有延燒危險的部分開口部」，需使用防火玻璃。日本防災士栗栖成之曾撰文提到，從外觀來看，這類網玻璃給人一種不易破碎、具有高度防盜性的印象，但實際上只要用鐵鎚敲擊，與一般玻璃一樣都會破裂。他提到玻璃內的金屬網線並非特殊材質，只是一般金屬，用鉗子或金屬剪刀也能剪斷。一般而言，若入侵需要花費5分鐘以上，約有70%的竊賊會放棄行動。從破壞網玻璃到進入室內，過程可能不需要5分鐘。再加上其網玻璃破裂時的聲響比一般玻璃更小，因此在防盜性能方面，其實並沒有太明顯的用途。栗栖成之提到，網玻璃也會因極度高溫而會破裂，但因內部有金屬網線，能防止玻璃碎片四散飛濺。正因如此，即使火災導致玻璃破損，也不會整片崩落，能有效阻隔火焰與火星，防止火勢從開口部向外延燒。