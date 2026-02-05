今（5）日下午1時30分至2時，位於新北市三重區的民眾手機「國家級警報」大響，新北市政府表示，原因是北捷中和新蘆線「三重國小站」至「大橋頭站」進行「危安攻擊模擬演練」，站內及周邊民眾將收到「災防告警細胞廣播訊息」，提醒民眾保持冷靜並配合工作人員疏散引導，民眾收到國家警報不必慌張。
三重國小站重大治安事件？新北消防：是演習
2025年年12月19日發生隨機攻擊事件後，台北市與新北市政府為加強應對突發危安事件的緊急應變能力，今日下午在北捷中和新蘆線「三重國小站」至「大橋頭站」區間進行第三階段危安模擬演練。
此次演習除了演練情境外，也同步發送國家警報，內容為「三重國小站發生重大治安事件， 請民眾保持冷靜，聽從現聽從現場請民眾保持冷靜引導， 迅速離開現場並前往安全區域。」
維安演練有事前通知 民眾還是嚇一大跳
臉書粉專「新北消防發爾麵」昨（4）日也特別發文提醒，115年2月5日13時30分至14時30分，要是人在三重國小捷運站半徑500公尺內，都有可能收到簡訊，「此訊息為2月5日驗證動員演練所發送，當地實際並無災害或異常狀況，請大家保持冷靜，無須驚慌」。
雖然政府又進行預告，不過不少民眾仍在PTT上討論反映，若是演練，警報應該加以備註，「訊息內容放個演練不行嗎」、「簡訊連加演練字眼都不會」、「以為大家閒到有時間看官網跟新聞嗎」、「演練就算了，但訊息內容不標注演練，嚇死人」。
根據《NOWNEWS今日新聞》記者實地在三重區收到的警報，從1點30分開始共收到中文版4則、英文版4則，前2則中英版本的警報內容並沒有註明是「演練（Drill）」，後4則中英版本的警報開頭就有加入演練（Drill）。
