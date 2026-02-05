我是廣告 請繼續往下閱讀

國造潛艦原型艦「海鯤號」今（5）日第九次出海測試，展開第三次淺水潛航測試。對此綠委王定宇表示，在這麼快的時間就立即進行第三次潛航，顯示第一次與第二次的潛航測試各項科目非常順利，這是一個非常好的消息，另強調原型艦建造非常不容易，台灣能夠在種種的阻撓下，這麼快就進行相關的潛航測試，「在全世界裡面屬於前段班的速度」。王定宇表示，本次海鯤號展開第三次淺水潛航測試，有媒體報導揭露今日要進行水下150米深度。從國際的案例都了解，一個原型艦的建造，是非常的不容易。台灣能夠在種種的阻撓下，這麼快就進行相關的潛航測試，在全世界裡面屬於前段班的速度。王定宇表示，台灣過去沒有造潛艦經驗，所以每一個測試，在水面下一次又一次，從圍殼深度，再加10米一直往下做。那未來還會到極限深度，這當然屬於機密，另外還有耐力測試，要歷經多少小時或多少天？那最後則是操雷。王定宇說，若今天測試科目一切順利，相信很快就會看到第四次的潛航測試，另外界關注戰系測驗，也就是操雷的部分，事實上操雷取得一直是沒有問題，目前也按期程，由美方協助提供操雷測試所需相關裝備。王定宇說明，未來台灣也會採購專門在驗測用的操雷，不僅是用在海鯤原型艦，對於後續建造，不管是水面下的救援船隻，以及相關的驗測需要的裝備，它達到一定的規模，在後續我們會陸續建置。最後王定宇表示，今天進行第三次潛航測試，要給予海軍以及台船所有參與的好朋友、弟兄姊妹們喝采跟加油，在接近年假的前夕，還是如火如荼地進行潛航測試。對台灣而言非常重要戰略性的不對稱戰力，水面下的戰力，希望接下來按照期程來順利完成，對於台灣的國防防衛力量的提升是有非常大的助益，給予最大的支持。