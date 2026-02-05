威力彩連續28槓，威力彩頭獎今（5日）晚直衝9.7億，將於晚間8時30分開出獎號，《NOWNEWS》屆時將即時更新最完整開獎號碼。根據塔羅牌老師艾菲爾表示，昨日立春節氣到來後，12生肖財運大洗牌，生肖「鼠、龍、猴、蛇」在這波變化中最有利，正財、偏財都有望進一步發展，或許今晚的幸運兒有機會就是你，另外亦分析12生肖運勢，提醒大眾多加注意。
威力彩頭獎今晚衝9.7億！立春後財運洗牌：鼠龍猴蛇超旺
塔羅牌老師艾菲爾表示，昨日立春到來除了是一年真正啟動的分水嶺外，更象徵停滯已久的局勢重新轉動，立春後財運不再平均分配，而是流向願意調整、願意嘗試、願意跳出舒適圈的人，以下四大生肖，特別容易在這波洗牌中站到有利位置。
📍生肖鼠：靈活變通，奇襲獲利
立春後的生肖鼠，財運關鍵字是「快與巧」。天王星順行讓你對市場變化、趨勢轉向特別敏感，別人還在觀望時，你已經聞到機會的味道。這段時間很適合發展副業、短期專案、接案或嘗試新型態投資，尤其是資訊差、時間差帶來的獲利空間。你可能會因為一個臨時的想法、朋友的邀約，或一個看似不起眼的調整，而打開新的收入來源。這不是靠蠻力賺錢，而是靠聰明轉彎。只要你願意保持彈性、不死守舊模式，立春後的每一次嘗試，都可能成為下一波財流的入口。
📍生肖龍：破舊立新，財路自開
對生肖龍來說，這是一段「甩掉過去包袱」的翻身期。去年可能感覺努力與回報不成正比，甚至對財務或事業方向產生懷疑，但立春後局勢開始反轉。天王星順行要求你主動出擊，而不是等待時機成熟。當你願意放下已經不再適合的合作、模式或身分定位，新機會才會真正進來。這段時間適合談新案子、轉換跑道、重新包裝自己的專業價值。你會發現，只要你肯往前一步，原本停滯的財運會開始動起來，而且速度比預期更快。
📍生肖猴：創意變現，靈感成金
立春後的生肖猴，最值錢的不是資本，而是你的腦袋。天王星順行讓你的創意、點子與反應力全面蘇醒，那些過去被說「太跳tone」「不切實際」的想法，反而開始有人買單。特別適合經營內容、行銷、教學、顧問、社群或任何需要創新思維的工作。你可能會因為一句話、一個企劃、一個突然的靈感，意外開啟新的收入管道。關鍵在於：別急著否定自己，也別怕想法太瘋狂。只要你願意把靈感落地，立春後真的有機會把創意換成現金。
📍生肖蛇：精准佈局，靜待收成
生肖蛇的財運屬於「慢慢變好，但很穩」。立春後，你不需要急著追逐風口，反而適合檢視投資結構、資金配置與長期計畫。天王星順行讓你看得更遠，也更清楚哪些值得等待、哪些該放棄。這段時間特別有利於穩健型投資、定期投入、長線佈局，看似沒有立即爆發，實際上正在默默累積優勢。你會發現，真正適合你的財路，不需要高調張揚，只要耐心與紀律，就能在對的時間收成。立春後，穩就是你最大的勝率。
12生肖財運一次看
📍生肖鼠
靈活轉彎就是財路，別執著原本的計畫，新點子更值錢。
📍生肖牛
穩中藏機會，看似慢，其實正在默默累積關鍵籌碼。
📍生肖虎
衝動花錢易破財，先停三秒，錢才會留下來。
📍生肖兔
人脈帶財，聊天、社交、分享資訊，都可能變成收入管道。
📍生肖龍
敢做決定就有財運，猶豫不前反而錯失好局。
📍生肖蛇
精准選擇勝過多線佈局，專注一件事，回報更大。
📍生肖馬
跑得快不如跑對方向，調整策略後財運才會跟上。
📍生肖羊
情緒影響金錢判斷，心定了，財才會穩。
📍生肖猴
靈感就是錢，越敢玩、越敢想，越容易變現。
📍生肖雞
細節決定收益，小錢不漏，後面自然會有大進帳。
📍生肖狗
守成就是賺，別急著冒險，現在適合把已有的錢顧好。
📍生肖豬
享受生活也能招財，但記得留一條後路給未來的自己。
資料來源：塔羅牌老師艾菲爾
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
