2025年房市在銀行限貸令與央行信用管制的雙擊下，買氣陷入急凍。根據住商機構最新統計，全台委售成交比大幅滑落，昔日房市領頭羊「園區宅」也難逃修正命運，大新竹地區跌幅更位居七都之冠 。專家指出，2025房市趨勢已從賣方市場轉向買方市場，這波「十年一遇」的轉折，將是購屋族掌握買方市場議價主動權的最佳契機 。
買氣急凍！全台委售比大幅滑落
回顧2025房市趨勢，高房價壓力加上資金門檻提高，讓買方態度轉趨保守 。數據顯示，全台2025年委售成交比僅剩22.9%，等同於每100戶在市場上銷售的物件，僅約23戶能順利成交，與2024年的36.3%相比，大幅重挫13.4個百分點 。
大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，市場去化速度顯著放緩，主因在於銀行銀根緊縮，加上買賣雙方對價格認知的差距拉大，導致成交期拉長、量能萎縮 。
科技宅褪色？大新竹去化動能重摔
在七都房價走勢中，過去最受矚目的大新竹地區，此次買氣減幅居冠 。大新竹2025年委售比僅19.2%，較前一年暴跌18.7個百分點 。
賴志昶指出，大新竹地區雖受惠於科技園區題材，房價漲勢凌厲，但近期受銀行限貸令衝擊，買方追價意願大幅降低 。加上該區屋主多屬高資產族群，惜售且降價意願不高，買賣雙方陷入膠著，致使區域買氣消風最為慘烈 。
台中賣壓沉重！去化率成七都末座
除了大新竹外，台中市的表現也令人意外。雖然跌幅10.4個百分點是七都最小，但其委售比僅15.9%，成為去年全台交易動能最疲弱的區域 。
住商不動產中區協理賴萬表示，台中重劃區如水湳、七期、十四期等近期推案量龐大 。隨投資風氣散去，僅剩在地客支撐，在供給大於需求、觀望氛圍濃厚的情況下，去化壓力居高不下。
掌握議價籌碼！買方市場強勢回歸
歷經房市十年大多頭，專家認為目前市場已產生質變 。賴志昶建議，屋主應認清現實，定價策略需更務實以求落袋為安；而對於購屋族而言，現在正是握有較大買方市場議價籌碼的時刻 。在物件選擇增加的環境下，積極看屋、大膽出價，有望能在買氣寒冬中，以理想的「甜甜價」入主好宅 。
資料來源：住商機構
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
歷經房市十年大多頭，專家認為目前市場已產生質變 。賴志昶建議，屋主應認清現實，定價策略需更務實以求落袋為安；而對於購屋族而言，現在正是握有較大買方市場議價籌碼的時刻 。在物件選擇增加的環境下，積極看屋、大膽出價，有望能在買氣寒冬中，以理想的「甜甜價」入主好宅 。
