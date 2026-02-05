我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金州勇士與亞特蘭大老鷹達成協議，正式將前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）與射手希爾德（Buddy Hield）送往老鷹，換回拉脫維亞長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）

金州勇士（Golden State Warriors）在今（5）日交易截止日前完成重磅操作。根據《ESPN》權威記者Shams Charania報導，勇士已正式將前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）與射手希爾德（Buddy Hield）交易至亞特蘭大老鷹，換回拉脫維亞長人克里斯塔普斯-波爾津吉斯（Kristaps Porzingis）。庫明加在這筆交易中多得到130萬美元（約合新台幣4119萬元）交易補償金，而勇士則可以在今年夏天得到3070萬美元（約合新台幣9.7億元）的薪資空間，雙方各取所需。這樁交易對於年僅23歲的庫明加而言，除了獲得職涯新起點，還帶來了實質的經濟收益。薪資專家Bobby Marks指出，根據合約條款，庫明加有資格獲得130萬美元的交易補償金（Trade Kicker）。這筆款項將由勇士隊支付，並加計到他本季2250萬美元的年薪中。庫明加本季為勇士出賽20場，場均貢獻12.1分、5.9籃板與2.5助攻。隨著他自1月中旬喊出「賣我」後，這場為期五年的灣區歲月正式宣告終結。儘管換回波爾津吉斯（Kristaps Porzingis）是一場針對禁區高度的即時補強，但勇士管理層顯然留有後手。在「字母哥」交易懸念看起來會延續到休賽季的情況下，勇士換來波爾津吉斯，讓球隊這一季還保有一定競爭力，同時休賽季也可以騰出空間作後續操作。美記Brett Siegel分析，波爾津吉斯手握一份價值3070萬美元的合約，且該合約將於本賽季結束後到期。這意味著，透過這筆「到期約」交易，勇士能在今年夏天騰出超過3000萬美元的薪資空間。雖然說庫明加的「1+1」合約，第二年是球隊選項，也形同是到期合約，但是勇士順便清掉希爾德合約，讓他們休賽季有多出將近800萬空間，而且在庫明加價值掉到谷底、也無心留隊的情況下，送走他也能讓球隊繼續專注在賽季上。這交易將使勇士在休賽期擁有極大的操作彈性，無論是續約核心球員或是在自由市場追求頂級球星，都握有更多籌碼。為了配合波爾津吉斯的加盟並精簡前場輪替，勇士同時將備援中鋒戴維斯（Trayce Jackson-Davis，簡稱TJD）送往多倫多暴龍，換回一枚來自湖人的2026年次輪選秀權。這項操作不僅有助於薪資上限管理，也為勇士累積了未來的選秀資產。30歲的波爾津吉斯本季因傷僅出賽17場，但他7呎2吋的身高與36.6%的生涯三分命中率，被視為輔佐柯瑞（Stephen Curry）的絕佳人選。