泰國大選倒數之際，人民黨黨魁兼總理候選人納塔蓬接受專訪，正面回應「煽動社會對立」的指控。他強調人民黨的論述核心在於未來藍圖與公共利益，拒絕以撕裂手段進行動員；同時向選民發出號召，爭取完整的四年執政窗口，確保改革能於制度內穩健推進，免於在政治拉扯中無謂耗損。納塔蓬（Natthaphong Ruengpanyawut）將人民黨的核心訴求定調為「更平等的泰國」，聚焦於教育體系與醫療照護的品質提升。他同步拆解外界疑慮，說明結構改革的本質在於修補不合理的環節，而非全盤否定既有制度。凡具備效率且運作良好的機制均會保留，改革的終極目標是讓國家機器精準服務多數人民。部分過去立場保守的選民，近期開始公開表態支持改變，甚至規劃將兩張選票全數投給人民黨，展現出「告別舊政治」的決心。納塔蓬認為，這象徵改革期待已突破原有同溫層，正向更廣泛的群體擴散，政治版圖隨之重組。根據《路透社》報導，多份民調顯示在2月8日投票前，納塔蓬在總理支持度中領先，人民黨也於多項調查中維持優勢，「改革派將勝選轉化為執政的能力」成為選戰焦點。另有報導描述，農村選民長年的政黨忠誠度出現鬆動，轉而看重政策回應，這對傳統大黨的動員機器構成壓力，亦為人民黨爭取到更多成長空間。在治理層面，人民黨提出「人民的政府」概念，試圖以任務導向的機制打破政府部會長期存在的「分工孤島」現象。納塔蓬想透過可被檢驗的施政架構，化解外界對改革落實能力的質疑，並將「四年任期」轉化為一份清晰、可供驗收的政治成績單。納塔蓬重申，民主的精髓在於「績效問責」，人民黨隨時接受民意檢驗並承擔責任。對泰國選民而言，這場選舉在選出政府的同時，也在進行一場集體測試，當改革派將「願景」與「執行」同步端上檯面，泰國社會是否願意給予一個完整任期，換取政治回歸穩定軌道、並將改革推向前方的機會。