柬埔寨西港一段「陽台求救」影片近日於社群平台廣泛流傳。畫面顯示一名男子雙手疑似遭反綁，站在公寓陽台外大聲呼救，隨後卻被人迅速拉回屋內。這段具備強烈視覺震撼的影片，再度將外界目光引向西港長期存在的非法拘禁與詐騙產業鏈疑慮。根據《柬埔寨頭條》及網路轉傳畫面，事件發生於2月3日。一名身穿白衣黑短褲的男子站在掛滿衣物的公寓陽台邊緣，雙手疑似反綁於背後，並不斷向外高聲求援以尋求注意。目擊者指出，男子在短時間內即遭不明人士強行拖回室內，其身分與後續去向至今尚未釐清。由於事發地點位於西港，此案引發國際高度關注。西港近年被多家國際媒體與人權組織列為網路詐騙、非法博弈與人口販運的高風險區域。受害者往往受高薪誘餌吸引前往，隨即遭限制人身自由，並在拒絕配合詐騙時面臨毆打或囚禁等威脅。柬埔寨境內的詐騙園區涉及龐大跨國犯罪網絡，受害者遍及東南亞、南亞及非洲地區。部分受困者曾透過窗戶、陽台求援，或向外投擲求救紙條，其遭遇與本次曝光的畫面高度吻合。柬埔寨政府近年雖宣示加強打擊詐騙與人口販運，且警方不時發布掃蕩行動與逮捕名單，但國際人權團體提醒，地方層級的執法落差依然顯著。部分園區在地方勢力或灰色利益結構的掩護下持續運作。這起陽台呼救事件是否涉及非法拘禁，仍有待官方進一步調查並公布最終結果。