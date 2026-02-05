我是廣告 請繼續往下閱讀

▲少了巴特勒（Jimmy Butler）後，勇士進攻重擔幾乎全壓在柯瑞（Stephen Curry）身上，持球與得分壓力倍增。若無第二、第三得分點有效分攤火力，季後賽勢必面臨重兵包夾與體能、傷病風險的雙重考驗。（圖／美聯社／達志影像）

▲國王老將德羅贊（DeMar DeRozan）是聯盟最穩定的中距離殺手之一。DeRozan若進入買斷市場，將成為多支季後賽球隊爭搶的即戰力，他兼具單打終結、持球組織與關鍵時刻得分能力，被視為能立即替核心球星分擔壓力、改變比賽走向的關鍵拼圖。（圖／美聯社／達志影像）

勇士終於在Jimmy Butler賽季傷停報銷後完成第一筆補強，送出Jonathan Kuminga+Buddy Hield，從老鷹換來220公分長人Kristaps Porzingis。接著勇士送走二線替補中鋒Trayce Jackson-Davis，從暴龍換來一個次輪籤。勇士失去的是三個在主要輪換邊緣角色球員，影響不大，但220公分空間型長人Kristaps Porzingis卻是勇士隊第二好選項。對勇士最好選當然是梭一把搶到公鹿「字母哥」Giannis Antetokounmpo，只是公鹿對勇士報價毫無興趣，尤其是不想接收Draymond Green，勇士報價在字母哥市場也缺少競爭力。退而求其次，勇士拿下Kristaps Porzingis，只要這老兄健康，剩下球季能每場打個30分鐘，勇士還會是一支季後賽球隊，只是靠Stephen Curry一個人進攻持球苦撐，勇士這樣的進攻武器和天賦沒辦法走更遠，季後賽最多一輪遊。Stephen Curry還是會受到大量針對防守和壓迫包夾，除了可能累垮Curry，更可能加深他的跑步膝負擔和傷病機率。勇士球權和進攻端沒辦法為Stephen Curry有效解套，補誰進來都沒用，這就是失去Jimmy Butler的死穴。勇士最大又無解災難是Jimmy Butler賽季報銷，即使勇士全部梭哈拿下字母哥都不一定能平天下+解決所有攻防問題。Kristaps Porzingis今年在老鷹場均17.1分，只打了17場比賽，比獨行俠中前鋒Anthony Davis更少更不健康，AD至少還打了20場比賽，但AD已經被獨行俠放棄交易到巫師。勇士接下來需要多運氣，Stephen Curry和Kristaps Porzingis都要健康，那麼勇士仍是一支季後賽球隊，但季後賽遇上雷霆、金塊、馬刺、火箭這種等級球隊，一個Stephen Curry帶隊肯定是過不了關。勇士還有「最後期許」：期待國王如果真心買斷DDR(DeMar DeRozan)，那麼勇士不論多少困難都要騰出名額和空間，想盡辦法把DDR搶到手，只要有Kristaps Porzingis和DDR為勇士第二和第三得分點，DDR還能做為球隊第二號持球點，為Stephen Curry釋放空間和解壓，或許勇士還能在西區季後賽攪亂局勢+創造奇蹟。NBA永遠有難以預料好戲和變局，這才是職業運動最迷人文化和樂趣。