沙加緬度國王隊今（5）日在主場以125：129惜敗曼菲斯灰熊，慘遭對手賽季橫掃並吞下10連敗，持續穩坐聯盟墊底。儘管球隊戰績慘不忍睹，但37歲的老將「威少」威斯布魯克（Russell Westbrook）今日傷癒復出，成為全場最耀眼的焦點，他在歷史得分榜正式超越歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）來到第14名，書寫傳奇新頁。
傳奇不老！威少得分超越歐拉朱萬 登歷史第14位
缺陣8天、足足休養了3場比賽的威斯布魯克，今日重返賽場展現極高效益。全場出賽26分鐘，繳出13分、5助攻、1抄截的數據。憑藉此役得分，威少的NBA生涯例行賽總得分正式達到26947分，成功超越火箭隊名宿歐拉朱萬，躍升至歷史得分榜第14位。
目前威少在現役球員中排名第四，僅次於詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）與哈登（James Harden）。有趣的是，昔日「雷霆三少」本季表現回春，不僅威少寫里程碑，杜蘭特與哈登此前也分別提升了歷史排名，三人持續在聯盟歷史榜上展開追逐戰。
國王10連敗！擺爛目標鎖定2026選秀大年
國王隊今日上半場曾佔據優勢，但末節防守強度趨近於零，遭到灰熊隊逆轉。目前國王戰績僅12勝40敗，擁有全聯盟最長的連敗紀錄，好消息是在「搶狀元」的路上取得優勢。根據預測，國王目前有14%的機率抽中狀元籤，抽中前四順位籤的機率更高達52.1%，目標直指2026年的選秀大年。
雖然國王曾嘗試追逐莫蘭特（Ja Morant）等明星球員，但皆因球隊目前的擺爛狀態遭到拒絕。目前球隊正積極兜售小薩博尼斯（Domantas Sabonis）與拉文（Zach LaVine），而僅拿363萬底薪的威少，竟然意外成為這支連敗隊伍中唯一的票房保證。
交易大限前德羅贊若賣不掉恐被裁
根據《體育畫報》記者Chris Mannix報導指出，國王高層已下達最後通牒。若在交易截止日前無法順利將明星前鋒德羅贊（DeMar DeRozan）交易出去，為了徹底執行擺爛計畫，球團極有可能直接將他裁掉。
此消息一出引發全美關注，據傳洛杉磯快艇、洛杉磯湖人以及休士頓火箭都已對德羅贊虎視眈眈，期待在買斷市場網羅這名經驗豐富的得分好手，補強季後賽戰力。
