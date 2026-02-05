我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌近日接受專訪時高調宣示，在野陣營2026年地方選舉的最大戰略目標，就是「打下高雄」；國民黨高雄市長參選人柯志恩也隨即表態，「藍白一定要合」，才能在高雄勝選。隨著外界頻傳前主席柯文哲可能南下參選，精神科醫師沈政男則認為，可能性「趨近於零」，與其說是參選，更可能的角色是輔選，或當柯志恩的競選總幹事。沈政男4日在個人YouTube頻道分析，柯文哲是否能選，關鍵不在政治布局，而在司法進度。京華城案將於3月26日一審宣判，若遭判刑10年以上，柯文哲不僅無法問鼎2028總統，連2026縣市首長都沒有資格參選；即便判刑低於10年，若選上高雄市長，也仍可能因二審改判而面臨停職風險，政治風險極高。沈政男指出，從選戰實力來看，柯志恩與賴瑞隆其實在伯仲之間，民調差距僅在幾個百分點範圍內，「就算沒有柯文哲幫忙，柯志恩贏面仍是滿大」。他直言，民眾黨或許會認為讓柯文哲出馬能拉高勝算，但實際效果如何，「我打一個問號，這要看民調才知道」。談及柯文哲參選機率，沈政男引用本尊常說的話形容：「0.9的N次方」，也就是趨近於零。他研判，柯文哲最可能的角色，是南下輔選，甚至擔任柯志恩競選總幹事。沈政男也建議，柯志恩若能提前公布副市長人選，明確搭配民眾黨人馬，將有助於穩住藍白支持者，避免選票流失。沈政男強調，2026地方選舉是2028總統大選的前哨戰，在他評估看來，6都之中，其他5個直轄市的變數都不大，唯獨高雄最可能翻盤，藍白若是能攻下高雄，勢必能替2028帶來關鍵影響力，「得高雄者，得2028」，這一戰，備受政壇各方高度關注。