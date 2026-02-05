我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨推出的《萊爾校長》宣傳廣告引起廣大迴響，不過，當時的主任韋淳祐今（5）日驚爆，該團隊被國片《零日攻擊》的製作團隊提告抄襲。韋淳祐指出，其團隊用AI生成的「枯黃野芒草」被指控，抄襲了《零日攻擊》花高價實拍的「翠綠青草」；對此，粉專政客爽直呼，「全球拍過大自然芒草影片的人都坐穩了，準備瑟瑟發抖吧！」。《萊爾校長》製作團隊「風向123事」今日在粉專上發文，揭露在2026年突然被疑似《零日攻擊》製作團隊控告違反著作權法，令他們匪夷所思，在《零日攻擊》製作團隊提告的證據中，指出其團隊用 AI 生成的「枯黃野芒草」，是抄襲了他們花高價實拍的「翠綠青草」，「對不起，我們實在無法照顧價值1億元的玻璃心。」對此，政客爽今日在臉書發文表示，「笑死哈哈哈哈哈哈哈，零日攻擊導演要不要去提告全世界有拍這樣芒草影片的人？」，國民黨在726大罷免推出過兩個宣傳片，一個是麻將翻桌，另一個是反諷爛劇零日攻擊的影片。政客爽指出，零日攻擊當初拿了1.1億國家補助，結果成績不如預期，在國外知名權威電影網站IMDb裡面，劇評分才4.8分（滿分10分），最搞笑的是原來才3分，後來青鳥不爽去把分數洗上來的。政客爽狠酸，「結果爛劇導演羅景壬玻璃心碎，跑去提告國民黨違反著作權法。當中最荒謬的理由是『國民黨AI 生成的枯黃野芒草，是抄襲了他們花高價實拍的翠綠青草』，全球拍過大自然芒草影片的人都坐穩了，準備瑟瑟發抖吧！」政客爽表示，國民黨那支宣傳片裡有大量反諷元素存在，並不是單純重製或營利，類似的官司基本上都很難告成。「如果這種濫訴能成立，那三立拍的那些八點檔沒事就致敬、惡搞一下流行的影片，不也是違反著作權嗎？萊爾校長原團隊也發了聲明，表示『要告便告，我們直面對決』，好了啦羅景壬，先學會把劇拍好，根本零分攻擊」。