克里夫蘭騎士昨日送走年輕主控賈蘭德（Darius Garland）換來老將哈登（James Harden），但這似乎只是他們瘋狂計畫的第一步。根據最新交易流言指出，騎士正試圖在交易截止日的最後時刻，用陣中年輕核心、去年剛拿下年度最佳防守球員（DPOY）的莫布里（Evan Mobley）作為籌碼，全力爭奪密爾瓦基公鹿的超級巨星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。儘管傳聞公鹿已決定不賣字母哥，《ClutchPoints》資深記者席格（Brett Siegel）在節目中點出，騎士若真的願意將莫布里放上談判桌，局勢將瞬間逆轉。「如果騎士提供莫布里、2031年的首輪籤以及2032年的首輪互換權呢？這包報價可能比市場上任何球隊能給的都還要好，」席格分析道，「因為光是莫布里這個名字，在現今市場上就至少值3到4個首輪籤的價值。」對於即將失去王牌的公鹿而言，能換回一位年僅24歲、已證明自己是聯盟頂級防守者的基石球員，絕對比單純囤積選秀籤更具吸引力。儘管「莫布里換字母哥」在戰力上極具誘惑力，但在現實操作面卻面臨巨大挑戰。由於騎士目前的薪資總額仍超過「第二層土豪線」，受到聯盟勞資協議（CBA）的嚴格限制，他們無法在交易中「加總」多名球員薪資來匹配安戴托昆波的頂薪，且換回的薪資不能超過送出的薪資。這意味著騎士無法直接用莫布里單換安戴托昆波（薪資不對等），必須先設法送出斯特魯斯（Max Strus）或其他合約來清出空間，或拉入第三方球隊進行複雜的多方交易。在交易截止日分秒必爭的壓力下，騎士管理層能否完成這項高難度的薪資精算，將是能否組成「哈登＋米契爾＋字母哥」夢幻陣容的關鍵。