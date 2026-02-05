我是廣告 請繼續往下閱讀

主打「零風險、高回酬」的虛擬貨幣投資，疑似在馬來西亞引發新一波跨境詐騙風暴。多名中國投資者指控，吉隆坡一間名為「W」的投資公司以「保證獲利」為餌，宣稱資金將投入倫敦與越南賭場運作。隨後平台無預警停擺、負責人失聯，受害者驚覺血本無歸，初步估計至少60人受害，總損失金額高達800萬美元（約新台幣2.52億元）。根據《中國報》報導，三名來自中國湖南、從事房地產行業的男子，近期專程前往馬來西亞報案。他們自去年2月接觸該公司及一名楊姓華裔男子，4月赴吉隆坡辦公室實地考察後參與投資。投資者依指示下載指定App，從380美元（約新台幣1.2萬元）的小額資金試水溫，因平台顯示獲利而持續加碼，甚至將帳面盈餘全數轉入再投資，導致投入資金愈滾愈大。為取得投資者信任，該公司曾舉辦大型說明會，透過高層演講與營造多國參與的假象，塑造出「國際化、大規模」的企業形象，藉此拉高信任門檻。許多受害者因誤信這套話術，進而介紹親友進場。然而，去年8月平台功能突然失效，提款管道全面封鎖，負責人亦隨即人間蒸發。馬來西亞警方已證實接獲投報，受害者正期盼官方介入追查資金流向並協助追討。馬來西亞國家銀行（BNM）曾多次提醒，宣稱不切實際回報的計畫往往包裝在「快速致富」的糖衣下，一旦崩盤，投資人將面臨資金瞬間歸零的風險。證券委員會（SC）亦設有警示清單，強調透過未經授權實體進行的投資，完全不受當地法律保障。馬來西亞警方近期亦針對以「假投資」為核心的電信詐騙據點加強掃蕩，發現多個以住宅為基地的呼叫中心，透過手機App精準鎖定海外受害者。當「辦公室參訪、說明會包裝、App帳面獲利」這類模式組合出現時，本質上是為了將受害者的資產轉化為詐騙集團的利潤。投資人若遭遇「保證獲利、零風險」等說詞，務必預先查核監管清單，並保留轉帳紀錄與通訊畫面，以利後續報案追查。