農曆春節期間追《後宮甄嬛傳》直播，已成為不少戲迷的固定儀式。八大電視宣布，今年《甄嬛傳》24小時馬拉松直播將自2月12日晚間6點起，在八大劇樂部YouTube頻道展開，而經典古裝宅鬥劇《知否知否應是綠肥紅瘦》也宣布加入24小時直播行列，將在2月13日（五）晚間6點準時開播。對此，不少劇迷決定改追《知否知否應是綠肥紅瘦》，大讚其經典程度和《後宮甄嬛傳》不相上下，絕對不容錯過，「完全是我看過的古裝陸劇天花板！」
今年不追《甄嬛傳》馬拉松了！劇迷改看它：古裝陸劇天花板
一名網友日前發文表示，前陣子心血來潮挖出2018年高人氣古裝劇《知否知否應是綠肥紅瘦》來看，沒想到從頭到尾看完後，心得只有一句話：「完全是我看過的古裝陸劇天花板！」
原PO坦言自己是《後宮甄嬛傳》的超級鐵粉，在還沒翻拍成電視劇之前就已是小說迷，「甄嬛原著小說對我而言是勝過電視劇100倍的好看」，但每次過年仍不會錯過《甄嬛傳》直播馬拉松。而她又再去翻了《知否知否應是綠肥紅瘦》的小說，卻認為電視劇反而改編得更好。
原PO查完資料後發現，原來《知否知否應是綠肥紅瘦》電視劇的製作公司和《瑯琊榜》同一個，而她心目中的陸劇天花板就是《瑯琊榜》，因此大讚這間公司出品的電視劇根本就是品質保證，「比對《知否》小說跟電視劇的質感差距，真的只能說改編得太厲害了。」
貼文曝光後，不少網友也直言，「真的是天花板！看過知否很難看得下其他陸劇」、「在戲粉眼中的經典程度，不下甄嬛」、「知否有很多名句受用無窮」、「這一部很講究欸，燈光服飾禮儀都很完美，而且現場收音」、「兩部我都非常喜歡！但是甄嬛有一種大女主的爽感，知否走比較內斂的路線」、「這部片至今都還是我心中宅鬥劇／權謀劇經典中的經典」。
過年追《甄嬛傳》馬拉松直播變傳統！今年2大熱門劇加入戰場
根據八大劇樂部YouTube頻道統計，2025年《後宮甄嬛傳》曾連續26天、24小時不間斷直播，完整播出12輪，累計觀看次數突破2030萬9541次，創下歷年新高。其中「皇上駕崩」等經典橋段，更一度吸引8萬3千人同時在線觀看，再次展現驚人黏著度。
今年過年除了《後宮甄嬛傳》之外，孫儷主演的另一部古裝代表作《芈月傳》，以及趙麗穎、馮紹峰主演的《知否知否應是綠肥紅瘦》，也將同步加入24小時直播行列，開播時間分別為2月12日（四）中午12點，以及2月13日（五）晚間6點，不少網友期待已久的專屬聊天室，也將一併回歸。
資料來源：Threads
