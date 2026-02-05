我是廣告 請繼續往下閱讀

一段原本平凡的車程，因為一盒金黃色的宮廷甜點、一袋街頭現炸的香蕉，以及一個來自澳洲的無尾熊髮夾，交織成一段獲網友熱烈迴響的暖心故事。一對澳洲夫妻在泰國旅行搭乘計程車時，遇到一名熱情司機全程使用Google翻譯積極溝通，並以熱忱的款待與誠摯祝福，成功將語言隔閡融化為旅途中最珍貴的難忘回憶。這對澳洲夫妻透過TikTok紀錄了這段驚喜旅程。司機主動款待傳統的「宮廷系」點心，更在車陣受阻時，特地下車買來熱騰騰的現炸香蕉與他們分享。這份誠摯的熱情深深觸動了夫妻倆，他們隨即回贈一只極具代表性的無尾熊髮夾，在小小的車廂內完成一場溫馨且具趣味性的「跨國交換禮物」。影片紀錄了司機遞出甜點盒的瞬間，他透過翻譯軟體誠懇地表達心意，這是泰國人送給旅客的小禮物，請品嚐看看並分享感想。盒中盛裝著多款泰國文化中的「吉祥甜點」（Khanom Mongkhon），包含金花甜點（Thong Yip）、金球甜點（Thong Yod）、豆沙金丸（Met Khanun）與金絲甜點（Foi Thong）。這些點心以蛋黃呈現亮眼的金黃色澤，名稱多與「金」相關，象徵財富與好運，在泰國婚禮或節慶場合具備深遠的祝福寓意。當車輛困在曼谷常見的塞車路段時，司機走到路邊攤販為乘客加碼一份現炸香蕉（Kluay Tod）。這種街頭國民美食將香蕉切片，裹上融合米粉、椰絲與芝麻的特製麵糊油炸，香脆甜潤的口感極受當地人與外國遊客歡迎，也為枯燥的塞車時光增添了味蕾驚喜。旅程結束之際，司機再次透過翻譯軟體致謝，並祝願兩人在泰國玩得盡興；夫妻倆送上無尾熊髮夾作為紀念，司機則以莊重的泰國傳統「合十禮」回應。這支影片迅速在社群與媒體間流傳，泰國網友紛紛稱讚司機的高水準服務，許多人更以「微笑之國」為名歡迎旅客到訪，讓這段日常的載客行程，晉升為國民外交的最佳示範。