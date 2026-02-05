資深媒體人陳文茜2019年確診肺腺癌初期，開刀切除腫瘤後，發現免疫系統出問題，2024年底又檢查出黑色素癌第四期，她一天都要服上多種藥物，身體狀況時好時壞，早已經看透生命。陳文茜昨（4）日寫信不停攻擊自己的免疫系統，透露等她厭倦對方就會召喚死亡，「我即將要離開這人間，只是，我死了，我開心的讓你也死一次。」
陳文茜寄信免疫系統 一生相伴卻彼此折磨
陳文茜長期受自體免疫系統疾病折磨，她以寄信人口吻跟免疫系統說話，形容彼此一起出生卻經常互相殘殺，「你改變了我的一生，所有的際遇，成長環境，因為你，我始終一生處於疾病狀態，因為你，我既堅強也脆弱，你㳯練了我，你是我第一個際遇，也可能是最後離世的理由。」
陳文茜希望卸下偽裝 直言盼能和疾病同終
此外，陳文茜還形容自身免疫系統怯懦、無聊又無恥，沒有憐憫心還沒有自己本事地攀關係，要對方趕快滾蛋，但她也坦言，希望能卸下自己已經習慣的偽裝，以此得到喘息，「到了一個年齡，當對這些都倦了，我會召喚安息的死亡，讓你在我的身體裏，再死一次，我即將要離開這人間，只是，我死了，我開心的讓你也死一次。」
與免疫系統沒愛情悲劇 兩方死亡成最終和解
陳文茜說，自己和免疫系統沒有羅密歐與朱麗葉的愛情悲劇，死亡，才是兩人最終和平相處的時刻，盼望和對方「後會無期」，貼文引來大批親友、粉絲湧入關心，「苦難的終點，在懂得從俯瞰到仰望，祝福文茜，以及我們未竟的疫情香港之約」、「若說疾病終將奪走一切，那麼能以幽默回望它、反諷它、甚至命名它的人，罕見有人匹敵文茜姐。」
醫生誤判肺腺癌復發 確診第四期黑色素癌
1年多前，陳文茜就醫發現肝臟、右骨盆分別長3顆、1顆新腫瘤，原本以為是肺腺癌復發，癌細胞擴散速度連醫生都吃驚，然而，後來切片確認是更惡、死亡率高的黑色素癌，且已經第四期，不豁達的陳文茜表示，黑色素癌雖然擴散，但沒有侵入腦部，「放鞭炮！鞭炮！我可以繼續錄製節目，廣播，寫作！」
免疫治療暫停又重起 她一句話送走閻羅王
陳文茜經歷長達1年的免疫治療，雖然一度因為副作用過重導致肺部再遭攻擊而暫停療程，但最新檢查顯示體內未發現新惡性腫瘤，讓她興奮直呼「閻羅王慢走，不送」，陳文茜坦言治療過程副作用沉重，影響皮膚、心肺等多處器官，目前正專注修復身體並觀察癌細胞動向，她堅強的抗病意志感染許多人，粉絲都希望陳文茜戰勝病魔，繼續帶給大家正能量。
資料來源：文茜的世界周報 Sisy's World News臉書
