▲烏日玉闕朝仁宮武財神、天上聖母及駕前護衛「千里眼與順風耳」將軍成功登頂高峰「玉山」主峰壯舉(圖／資料照片)

▲草屯敦和宮全世界最大的銅鑄財神(圖／翻攝敦和宮臉書)

▲清水高美進興廟(圖／翻攝進興廟臉書)

農曆春節「走春」是台灣人的重要習俗，除了踏青賞景，更要到廟宇祈求新的一年財運亨通、平安順遂。今年中部走春，絕對不能錯過這幾座香火鼎盛的財神廟，特別是擁有傳奇「登頂玉山」事蹟的烏日玉闕朝仁宮及草屯敦和宮、清水高美進興廟。位於台中烏日的玉闕朝仁宮，是中部相當獨特的信仰中心。這裡主祀天上聖母（媽祖）與玄壇元帥（武財神趙公明），形成了「慈悲媽祖保平安、武財神爺賜財運」的雙重護佑。信眾來此參拜，既能祈求闔家平安，又能補財庫、求事業，因此香火終年不絕。玉闕朝仁宮最為人津津樂道的，莫過於廟內的天上聖母駕前護衛「千里眼與順風耳」將軍的壯舉。為了祈求國泰民安並展現堅毅精神，玉闕朝仁宮的登山隊曾護送這兩尊莊嚴的神將（及神像），克服高山險阻與氣候變化，成功登頂台灣最高峰「玉山」主峰。這段神將登玉山的傳奇，讓玉闕朝仁宮的威名更加遠播，也讓許多信眾相信，這裡的神明擁有更宏大的視野與護佑力量。由於烏日地處交通樞紐，鄰近高鐵台中站與台鐵新烏日站，許多外地遊客也特地在轉乘之餘，安排一趟「求財之旅」。玉闕朝仁宮董事長林華翊表示，走進玉闕朝仁宮正殿，可見一顆碩大的金元寶，這是信眾必訪的熱點。他透露，摸金元寶有特定的口訣與手勢，建議信眾雙手摸元寶後，做出「往口袋撥」的動作，象徵將財氣帶回家；同時，春節期間特別規劃「賜福平安門」。信眾只要依序穿過平安門，象徵將過去一年的霉運與不順遂留在門外，亦有「過運」之意；穿過門後，即象徵迎來嶄新的福氣與平安。除了玉闕朝仁宮，中部地區還有幾座極具代表性的財神廟，適合安排在同一趟走春行程中，讓您的財氣「旺上加旺」。草屯敦和宮：全世界最大的銅鑄財神行經南投草屯，很難不被敦和宮頂樓那尊巨大的趙天君財神銅像所吸引。這尊高達162尺的銅像氣勢磅礴，是目前全世界最大的銅鑄財神爺。敦和宮歷史悠久，香火鼎盛，許多生意人專程來此摸財神爺的金元寶，祈求新的一年財庫豐盈、事業順利。南投竹山紫南宮：全台最旺「發財金」說到求財，絕對繞不開竹山紫南宮。這裡以「借發財金」聞名全台，每年春節期間，成千上萬的信眾湧入祈求「錢母」。據說只要擲出聖筊借得發財金，用於投資或生意上，往往能一本萬利。別忘了摸摸廟前的金雞母，象徵「金雞下蛋，財源滾滾」。清水高美進興廟：海線隱藏版財神來到台中海線走春，絕不能錯過高美濕地旁的高美進興廟。這裡主祀趙府元帥（即武財神趙公明），是當地極為靈驗的財神信仰中心。許多內行的信眾會在欣賞完高美濕地的絕美夕陽後，專程來此參拜。據傳趙府元帥對於指點迷津、賜予正財運相當靈驗。在「進興」廟求財，象徵著新的一年財運「進益興旺」，是兼具賞景與心靈寄託的絕佳站點。新春佳節，不妨安排一趟中部財神之旅。從烏日玉闕朝仁宮感受登頂玉山的氣魄，到紫南宮、與敦和宮、清水高美進興廟承接滿滿財氣，為您新的年開啟最富足的篇章。