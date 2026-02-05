我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國一名學生因未交作業，遭罰800下深蹲後緊急送醫。此事件迅速在社群平台引發廣泛迴響，演變成針對「校園管教紅線」的公眾議題。護理人員更透露同校先前已有女學生出現類似症狀，讓外界開始質疑這類體罰現象屬於結構性問題。根據爆料粉專「เจ๊ม้อย v+」轉述，男童父親指出，孩子放學返家後腿部劇痛持續加劇，家人隨即送醫檢查。目前初步抽血報告顯示腎功能尚維持正常，但醫師仍需持續追蹤肌肉酵素數值，以確認是否面臨更嚴重的橫紋肌溶解或肌肉損傷風險。院方要求學生必須絕對靜養，建議將雙腿抬高且避免行走至少三天，同時每日需補充約三公升水分以降低併發症機率。父親直言，這類高強度體能懲罰極易造成肌肉撕裂等傷害，呼籲學校改採更安全的管教模式，例如安排校園環境整理或服務性工作。照護男童的護理人員向家屬透露，近期曾有兩名同校女學生以相似狀況就診，這讓輿論焦點從個別老師的失當行為，轉向校方是否默許過度懲罰的慣性。在泰國已完成「全面禁止對兒童體罰」法制化的背景下，此事件再度凸顯了執法力道與校園文化之間的落差。去年12月，泰國烏隆他尼府亦曾傳出教師以膝撞傷害10歲學生，導致孩童肋軟骨發炎並引發官方調查。隨著多起事件接連被翻出，泰國社會要求教育現場回歸「零暴力管教」原則，透過可受監督的校規與申訴機制，嚴防懲罰失控導致學生受傷入院。