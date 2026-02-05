我是廣告 請繼續往下閱讀

年底九合一選舉升溫，國民黨新北市長人選、是否藍白合至今未定。表態參選新北市長的民眾黨主席黃國昌昨日表示，自認比李四川更有活力與幹勁，並自稱更懂得如何對付民進黨。台北市副市長李四川今（5）日一聽此說法，笑著回應道「國昌主席大概的優點，值得我去學習」。李四川今（5）日日出席北市都委會，會前被媒體問及黃國昌自認「更有活力、幹勁、更懂對付民進黨」一說法時回應道，「我想每個人都有個人的特色啦，,那當然這個國昌委員、國昌主席大概的優點，值得我去學習，謝謝」。針對卓榮泰表示輝達是中央地方合作促成一事，李四川回應，「地方跟中央真的是合作把它促成，我要謝謝我們內政部劉部長，說實在也給我們很多的幫忙。我想輝達留在台北市，不只對台北市，對整個台灣都是AI的產業是有很大的幫忙」。至於近日是否有與新北市副市長劉和然碰面？李四川僅表示尊重黨部安排。