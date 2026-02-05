我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「麻酷分享壺」以嶄新樣貌迎接新春。（圖／麻古茶坊提供）

▲豆府集團引進《MilkyShop焦糖奶油夾心餅》。（圖／豆府集團提供）

迎接新春到來，從日常飲品到甜點、伴手禮市場都熱鬧升溫。麻古茶坊延續「一壺共享」的概念，超夯「麻酷分享壺」以嶄新樣貌迎接新春。亞尼克春節限定生乳捲盲盒共有4種口味，即日起至2月23日於全台66台YTM限量開賣。豆府餐飲集團2月正式獨家引進韓國超人氣伴手禮《MilkyShop焦糖奶油夾心餅》。麻古茶坊「麻酷分享壺」換上馬年限定外盒全面升級，主打四公升大容量，不論是家人團圓或朋友聚會，一壺就能輕鬆滿足多人共飲。隨壺附贈10個迷你杯，方便自由分裝，無論是小口品嚐還是輪流乾杯，都增添了互動樂趣與分享感。保冷鋁袋設計有效鎖住冰涼口感，即使聚會久聊，飲品仍保持最佳溫度。分享壺購買管道包含「線上預購、門市購買、電話自取」，建議提前預訂，售完為止。凡購買分享壺即贈「好運加碼刮刮卡」。亞尼克春節限定生乳捲盲盒共有4種口味，包括「濟州橘風巧克力」、吃得到草莓凍的人氣爆品「戲雪尋莓」，以及門市經典熱銷的「香草布丁」，還有限時回歸極致奢華的「黑金宇治抹茶」口味，期間全台只能在YTM盲盒吃得到。即日起至2月23日春節限定盲盒正式於全台66台YTM限量開賣。此外，2月17日至2月19日初一到初三，到亞尼克門市單筆消費滿額888元，就能抽切片蛋糕、隨手小點，中獎機率100%；最大獎有機會抽中整條亞尼克生乳捲。為迎接即將到來的農曆春節與西洋情人節，豆府集團特別引進《MilkyShop焦糖奶油夾心餅》，這款被譽為「甜點界愛馬仕」的夢幻逸品，規劃於台北新光三越信義天地 A11（2/6～2/10）與新竹 Big City 遠東巨城購物中心（2/13～2/15）雙城快閃。全台僅限量2,400盒。豆府集團表示，為了還原最道地的口感，焦糖奶油夾心餅全程低溫冷凍運送；其特色在於法式花邊餅乾的極致酥脆，搭配由韓國純鮮奶製成的濃郁鹹奶油內餡。