由光榮特庫摩旗下 Team Ninja 開發的《仁王》系列，睽違6年後終於在明（6）日推出續作《仁王3》，日前體驗版下載次數突破100萬次，在上市之際，今（5）日各國媒體評分正式解禁，在知名名論網「Metacritic 」上，《仁王3》平均拿下86分，甚至在部分評論被盛讚達到「魂系遊戲巔峰」。
《仁王3》背景介紹
《仁王3》的背景貫穿日本江戶、戰國、平安、幕末等時代，玩家扮演的主角是德川家正統繼承人「竹千代」，1622年德川幕府統治下的江戶時期，竹千代親密的兄弟「國松」為了奪權，向禁忌的靈石力量出手，召喚妖怪大軍圍攻江戶城。
為了找出國松判變的真相，竹千代藉由守護靈草薙的神秘力量，踏上穿越數個時代的旅程，只為了將受詛咒的歷史扳回正途。
《仁王3》大破大立 啟用半開放世界
相較於《仁王2》主打人與妖交織的敘事核心，《仁王3》在劇情表現上傳出將弱化血統設定，改以更碎片化的世界觀與關卡氛圍為主，降低單一角色背景的重要性，讓玩家將注意力回歸戰鬥本身，也被視為系列在敘事層面的一次「收斂」，不再強調宿命悲劇，而是聚焦於戰場體驗。
在《仁王3》中，玩家穿越的各個時代都將分為數個小區塊的半開放世界，每個區塊會有標定難度、任務、收集物等，基本上玩家能夠隨意探索整張地圖，只有部分關鍵劇情時，會被要求遵從主線進度。
《仁王3》戰鬥系統依舊精緻 隨時切換「武士」與「忍者」
在戰鬥系統方面，《仁王3》主打可即時切換的「武士」與「忍者」雙戰鬥風格，也是本作一大亮點，武士風格強調正面交鋒與穩定防禦，例如提升武技威力的「琢技」、以及在敵人攻擊前瞬間將敵人架開的「格擋」；忍者風格則以高速移動、空中動作與忍術為核心，提供更靈活的戰鬥選擇。
此外，《仁王3》仍延續系列一貫的高挑戰設計，並支援多人合作玩法，讓玩家可與夥伴一同挑戰強敵與頭目戰。官方表示，新作在系統設計上嘗試降低過度數值堆疊的比重，讓操作技巧與戰鬥判斷回到核心位置。
《仁王2》還不是巔峰？《仁王3》回歸戰鬥本質值得期待
總結來說，《仁王2》以半妖主角設定與妖怪技系統，將系列戰鬥推向高爆發、快節奏的完成形，透過妖怪化與魂核技能，讓玩家在戰鬥中兼具人類技巧與妖怪力量，同時搭配濃厚的戰國敘事，成為系列評價非常高的作品之一。
相較之下，《仁王3》可以被視為一次風格轉向，新作將弱化血統敘事，並調整核心戰鬥機制，強化站位、讀招與操作純度，關卡與成長系統也朝向更精煉的方向發展，整體重心回到戰鬥節奏本身，為系列帶來不同於前作的全新體驗。
