▲全台一共425人受害金額高達5.7億餘元，相當驚人。（圖／翻攝畫面）

刑事警察局偵查第一大隊近期與新北地檢署聯手破獲一起規模龐大的「假投資、真詐財」案件，該詐欺集團手段相當狡猾，利用「假出金」策略。先架設假投資網站，初期誆騙被害人投資小額款項後，再指派「出金手」透過臨櫃匯款或其他方式將「出金」匯入其等指定帳戶，博取信任並製造賺錢假象，誘使被害人投入鉅額資金後再停止出金，捲款潛逃。經警方清查，該集團瘋狂吸金高達新台幣5.7億餘元，全台共有425人慘遭毒手，損失相當慘重。據了解，北市大安、信義分局及台中、高雄等多個單位共組專案小組，於去（2025年）4月先是查獲一名從事網路團購的游姓犯嫌，經向上溯源、抽絲剝繭後，鎖定背後提供資金的詹姓兄弟檔及多名「出金手」。經跟監埋伏後，於金融機構外拘捕出金現行犯，並查扣贓款近33萬元。警方見時機成熟，兵分多路前往基隆、雙北、台中及高雄等地展開4波掃蕩行動，一舉攻破洗錢水房，查獲謝姓、陳姓主謀、出金幹部10人及出金手30人，共計查獲42人到案，另現場查扣現金212萬餘元、泰達幣1萬5千多顆，甚至搜出開山刀、小武士刀等違禁品。警方清查，被害人一共多達425人，遭詐金額高達5.7億餘元。全案經訊問後，依違反《詐欺犯罪危害防制條例》、《組織犯罪防制條例》及《洗錢防制法》等罪嫌移送新北地檢署偵辦；其中陳姓主嫌及核心幹部共11人，因涉案情節重大且有串證、逃亡之虞，經法院裁定羈押禁見獲准，徹底瓦解該不法集團。對此，刑事局呼籲，假投資詐騙手法猖獗橫行，犯嫌常利用人性弱點，以蠅頭小利，出金誘使被害人上當，進而詐騙大筆金額，警政署打詐儀錶板每日皆有公布全臺遭詐騙手法及案例，民眾可至網站點閱了解或撥打165反詐騙諮詢專線或就近前往派出所查證。