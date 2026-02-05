我是廣告 請繼續往下閱讀

▲1男3女搭電梯前往MC夢住處，成了他性交易的證據。（圖／翻攝自YouTube）

韓國饒舌歌手兼製作人MC夢爭議不斷，他過去因被爆出逃兵，淡出幕前走向幕後經營經紀公司，沒想到日前又被爆出和One Hundred Label經紀公司代表車佳元有婚外情，事情尚未平息之時，昨（4）日再被韓媒爆料有性交易嫌疑，因鄰居認為社區深夜總有陌生女性出現，忍無可忍下向管理室反應，經過調查後發現MC夢疑似有性交易嫌疑，「3女1男」一起搭電梯的畫面成了舉報證據。根據韓媒報導，和MC夢住在同棟公寓的住戶長期向管理室反映，社區到了深夜總會有陌生女性出入，經過管理單位調閱監視器後發現，1月30日晚間約11點左右，有3名疑似酒店小姐的女子，在一名男子陪同下，搭乘電梯進入MC夢的住處，相關畫面隨後曝光，引發高度關注。面對外界質疑，MC夢一開始出面澄清，強調當晚只是朋友聚會與紅酒派對，並表示「在酒店上班並不等同於從事性交易」，試圖為自己辯解。然而，隨著監視器畫面公開、質疑聲浪持續擴大，他最終改口坦承「在某種程度上確實存在性交易嫌疑」，態度出現明顯轉變；為此MC夢主動退出自己經營的經紀公司「One Hundred」，並暫時淡出幕前與經營層，雖未明確承認有性交易行為，不過相關止血動作被認為「默認自己的錯誤」。事實上，這並不是MC夢近期唯一的爭議，今年1月底他才被爆涉嫌非法取得安眠藥；此外，他也曾被傳出與公司共同代表車佳元爆發婚外情；他早年更因逃兵風波遭到韓國民眾強烈撻伐，演藝事業幾乎停擺，之後才轉往幕後擔任製作人與經紀公司經營者，沒想卻接連爆出多起負面事件。隨著性交易、非法用藥與私生活爭議接連曝光，MC夢多年來努力修補的形象幾乎全面崩塌，令人唏噓。