▲人民黨在首都曼谷舉行大型競選造勢活動，大批支持者身穿代表色服裝、揮舞旗幟，高喊口號，現場氣氛沸騰。（圖／翻攝自影片）

距離泰國2月8日國會大選只剩最後一週，主打改革、深受年輕世代支持的「人民黨」雖在各家民調中穩居第一，卻未必能把勝選直接兌現成執政權。外媒分析指出，保守建制勢力仍牢牢掌握制度槓桿，不論是組閣談判、司法風險，甚至支持者結構變化，都可能讓人民黨再次陷入「贏了選舉、卻輸了權力」的窘境。人民黨並非第一次站上風口浪尖。其前身「前進黨」在2024年遭憲法法院裁定解散，原因正是觸及高度敏感的「藐視王室罪」改革主張。前黨魁皮塔曾以國會最大黨之姿挑戰總理大位，最終卻被保守派掌控的參議院與司法體系聯手擋下，也讓改革派支持者對體制封殺記憶猶新。這次捲土重來，人民黨端出更完整的經濟與行政改革藍圖，包括老年津貼、公共投資與擴大社會保護，堪稱四大政黨中「最敢花錢」的一個。相關政見若全面落實，年度支出高達7420億泰銖。支持者視其為翻轉停滯經濟的解方，但在財政紀律與政治現實之間，爭議也同步升高。即便選票開出漂亮成績，真正的考驗才正要開始。多名政治觀察人士直言，其他政黨恐怕不願與人民黨結盟，擔心因此得罪軍方、王室與司法等保守建制勢力。就算38歲的黨魁納塔彭順利被推上總理位置，也可能面臨憲法法院的即時挑戰，迫使人民黨事先準備多名「備用總理人選」，以防歷史重演。另一方面，人民黨自身也正承受支持結構鬆動的壓力。去年為促成解散國會與修憲，人民黨選擇支持保守派領袖阿努廷出任總理，被部分年輕支持者視為「向舊政治妥協」。選戰期間，人民黨刻意淡化對軍方、商業菁英與王室相關議題的批評，轉而強調治理能力與技術官僚形象，卻也讓核心認同開始出現裂痕。從街頭改革浪潮走到制度核心，人民黨正站在關鍵十字路口。這場選舉不只是票數競賽，更是一場關於「改革能否在體制內存活」的壓力測試。結果無論如何，2月8日之後，泰國政治恐怕都不會回到原來的樣子。