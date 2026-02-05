我是廣告 請繼續往下閱讀

長期照顧病妻，最終卻因心力交瘁親手將她推向死亡。新北市一名年逾7旬的林姓老翁，因不堪妻子罹患水腦症多年、病況持續惡化，在新莊住處將愛妻從14樓窗戶推下致死，新北地院審理後，法官審酌林翁犯後自首，且認定案件屬長照悲劇，依法兩次減刑，一審依殺人罪判處2年6月有期徒刑，仍可上訴。判決指出，林翁原為建築師，退休後獨力照護罹病妻子多年。妻子因水腦症導致行動、自理、語言及互動能力嚴重退化，長期臥床、生活無法自理，病情並未出現好轉跡象。2024年12月9日上午，林翁在住處以輪椅將妻子推至客廳窗邊，讓她手扶窗台站立後，徒手將其臀部抬起，推落窗外，妻子墜地後因多處開放性傷口傷重不治。案發約5分鐘後，林翁即主動前往附近派出所自首，警方到場後將其逮捕，新北地檢署於2025年3月依殺人罪嫌提起公訴。法院審理時指出，林翁長年承受獨力照護的龐大壓力，面對妻子病情無可逆轉、生活品質全面崩解，負面情緒長期累積，最終釀成悲劇。林翁始終坦承犯行，死者家屬亦表示已承受失去至親之痛，無意再對林翁請求賠償。法官指出，殺人罪法定最低刑度為10年以上有期徒刑，但本案符合自首減刑要件，且屬典型長照悲劇，犯罪動機與行為背景足以引起社會一般人同情，若科以重刑恐有情輕法重之虞，因此依《刑法》第59條酌減其刑，一審判處有期徒刑2年6月。