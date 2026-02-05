台北車站是台灣最大且最重要的交通樞紐，每天車站內總是有來來往往的眾多人潮，但近日台北捷運獨家公開，表示台北車站地底下其實藏有「神秘旅館」，不只有床可以躺著休息，還有淋浴間可以免費使用，而這座神秘旅館其實是台北捷運「高運量行控中心的值夜室」，目前只供行控中心工作人員使用，不過超高規格設計讓一票民眾心動，心動敲碗未來可以開放入住。
北車地底偷藏「免費旅館」！北捷證實：只提供1類入住
台北捷運近日在官方臉書獨家開箱「台北車站地底神秘旅館」，北捷提到，近期台北捷運出現一個都市傳說，行控中心深處藏著一個只有內部員工才知道的休息空間。對此，北捷證實，表示神秘旅館真面目其實是「高運量行控中心的值夜室」。
北捷說明，值班室設計上主打「極致隱私」、「機能美學」、「能量回血」三大特色，而打造值夜室是為了讓24小時輪班、承受高度精神壓力的行控中心工作人員，可以暫時卸下壓力、徹底放鬆不受打擾。
北捷超美值夜室首度公開！眾心動全拍手：快開放訂房
根據台北捷運解釋，旅館採取獨立膠囊空間，不只隔音又遮光，讓員工可以一秒進入深度睡眠，加上全館採用綠意盎然設計，讓工作人員可以舒緩緊繃的神經，員工離開工作崗位後仍可以確保休息品質，上工時依舊保持精神飽滿，繼續守護旅客安全。
不只如此，北捷還透過影片首度開箱，表示靠近值夜室入口，就能看到整齊的鞋櫃區，員工可以脫下鞋子，讓工作好幾小時的腳部得到解脫，裡面還設置盥洗室，讓同仁可以淋浴後再進去休息，感受更加舒適。此外，值夜室還設置6個獨立休息艙，讓工作人員可以放心休息、不受其他人干擾，每個床位的燈光還可依照個人需求調整。
北捷值夜室設計高規格，加上免費提供員工休息，吸引大票台灣人留言朝聖讚賞，「適當給員工休息是好事能減少疲勞問題」、「員工才能享受的福利」、「有進步是好事，持續進步跟提升待遇才能吸引好的人才」，甚至還有人敲碗希望未來能夠開放入住，「有考慮開放上架到訂房網站嗎」。
台北捷運臉書、台北捷運IG
