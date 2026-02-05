我是廣告 請繼續往下閱讀

北車地底偷藏「免費旅館」！北捷證實：只提供1類入住

行控中心深處藏著一個只有內部員工才知道的休息空間。對此，北捷證實，表示神秘旅館真面目其實是「高運量行控中心的值夜室」。

▲神秘的綠色膠囊旅館，其實是北捷「高運量行控中心的值夜室」，是為了讓24小時輪班的行控中心工作人員可以休息所打造的。（圖／台北捷運臉書metro.taipei）

打造值夜室是為了讓24小時輪班、承受高度精神壓力的行控中心工作人員，可以暫時卸下壓力、徹底放鬆不受打擾。

北捷超美值夜室首度公開！眾心動全拍手：快開放訂房