▲爆炸前的一瞬間，當時女學生正盯著氣球看。（圖／翻攝自美聯社影片截圖）

恐怖瞬間！印度孟買一名外送員帶著約十幾顆氣球進入電梯，當時電梯內已有一位女學生，後來又有一位揹背包的男子進入電梯，不料，下一瞬間氣球突然爆炸，竄出猛烈火焰瞬間吞噬3人，驚險畫面全被電梯內的監視器拍下。根據《美聯社》報導，這起意外發生在本月2日，孟買戈雷岡西區的一棟社區大樓內，21歲女學生希瑪妮（Himani Gagan Tapariya）右手、頸部及腹部均遭灼傷，帶著氣球進電梯的32歲外送員馬托（Raju Kumar Mahto）也在爆炸中受傷，兩人都被緊急送醫，目前狀況穩定。至於最晚進入電梯的背包男，由於爆炸瞬間人在最外面，幸運未受到太重傷勢。相關當局表示，氣球內填充的是易燃的氫氣，據信當時氣球在封閉的電梯內發生漏氣，外洩的氫氣與空氣混合後形成高度易燃的「燃料氣雲」，即使是極微小的火花也能引燃，像是靜電或是背包及衣物的摩擦等等，因此發生瞬間閃燃。火球雖然瞬間燃燒猛烈，但在氣體耗盡後隨即迅速熄滅。孟買政府再次提醒呼籲居民與攤商，應避免在電梯或樓梯間等密閉空間內攜帶充氣氣球，以防類似悲劇再次發生。