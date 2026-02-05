我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朱麗蒨（白衣、戴口罩者）露面參加佛教儀式。（圖／刘彭生-Eric微博）

▲朱麗蒨參加選美比賽的舊照，當年約19歲。（圖／山東新聞哥微博）

香港巨星劉德華（華仔）2008年和女星朱麗蒨在美國登記結婚，消息全面封鎖，隔年她的岳父過世，華仔現身喪禮才洩露已婚身分，震驚全亞洲。朱麗蒨近日被目擊現身佛教活動，今年4月將滿60歲的她，狀態還算保養得宜，而她身上約20萬元香奈兒（Chanel）的背包成為亮點之一。有網友在微博分享朱麗蒨的近照，她親身參與一場在海邊舉辦的佛教活動，曝光的照片，朱麗蒨中分長髮紮成馬尾，穿一件純白襯衫，專注家庭、行事低調且保密的她，口罩戴緊緊，似乎怕被民眾認出，而天王嫂肩揹的黑色包包，為價值約20萬元的Chanel 22包款，讓即便一身樸素裝扮的朱麗蒨增添幾分貴氣。朱麗蒨少女時期曾經參加選美比賽，拍過不少沙龍照，過去曝光的舊相片，朱麗蒨將長髮挽起，頂著現在所稱的空氣瀏海，穿一件白色小禮服，配戴大耳環、珍珠項鍊，手捧獎盃看向鏡頭，濃妝豔抹的她，臉部輪廓深邃迷人，氣質婉約，另一張照片，朱麗蒨綁沖天炮頭，著正黃色削肩背心，露出纖細手臂，散發復古美女風情。網友評論年輕時的朱麗蒨，「真漂亮啊」、「真的佩服劉德華老婆朱麗蒨，默默做天王背後的女人那麼多年，這種隱忍是一般人不能做到的」、「痴情好男人！」個性低調的朱麗蒨為馬來西亞華人，1985年拿下當地「新潮小姐」比賽季軍，隔年經人介紹在吉隆坡認識劉德華，小倆口迅速墜入愛河，由於華仔刻意隱瞞戀情，即便被拍到約會也不承認，讓外界都以為他單身，直到2009年朱麗倩父親過世，華仔的名字出現在訃聞，兩人祕婚的消息才見光，如今夫妻結褵約18年，育有一名女兒Hanna，家庭生活幸福美滿。