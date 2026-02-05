我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆春節將至，家戶開始陸續著手年前大掃除，台電提醒「插頭、插座」很容易被忽略，若長期插著不清理，積滿灰塵、毛髮加上潮濕空氣，可能造成兩極間產生迴路而通電，進而引起火災。台電指出，家中長期插電的家電如神明燈、冰箱、洗衣機等過年前更要特別檢查，而正確的清理方式，就是先關掉各電器的電源，接著用乾布清理灰塵，或是用棉花棒沾走灰塵「千萬別用濕抹布清潔」。此外，若電器長期不使用或出遠門時，都要記得拔除插頭，拔線的方式「不要直接拉電線」，而是要握住插頭，若插座有鬆動或有綠鏽，都必須立即暫停使用，並請專業人員協助更換。台電說明，插頭的兩極間，正常下雖有絕緣樹脂阻隔不會通電。但當插座或插頭中金屬受潮，會出現綠鏽氧化，若插頭上還堆積灰塵、毛髮，並因潮濕附著水分時，就有可能造成兩極間產生迴路而通電，而且這種現象就叫「積汙導電」，導致保險絲不會跳開，而引起火災。