營業已經33年的台東知本老爺酒店將暫停營業！知本老爺表示，將於2026年3月1日開始啟動全新「改裝計畫」，預計最快9月1日將以嶄新風貌回歸。知本老爺聲明，改裝計畫施工期間全館內的餐飲、住宿與溫泉將暫停營業，不對外開放
台東知本老爺酒店已經經營了33年，為老爺酒店集團旗下唯一掛牌上櫃的休閒觀光旅館，原本就於去年一度將暫停並執行改裝，後又延後至今年度執行，知本老爺表示，本次改裝跳脫傳統飯店修繕思考方式，聚焦於「體驗重塑」與「在地共感」。
改裝重點有三，包含餐飲革新，那魯灣自助餐廳將引入「產地到餐桌」概念，呈現台東風土滋味；其二為「親子友善空間」，將全新打造兒童育樂室；再來是療癒場域再造，心采風呂與寬SPA也都將升級。並同步於公共空間導入友善環境建材，翻新機電設備以提升舒適度，食、遊、住都將全面進化。
台東知本老爺表示，休館期間服務團隊將與「台東慢食創生基地」及「翠安儂甜點餐酒館」展開限時合作，由飯店主廚進駐，以在地食材呈現職人料理，延續老爺款待精神。
資料來源：台東知本老爺酒店
我是廣告 請繼續往下閱讀
改裝重點有三，包含餐飲革新，那魯灣自助餐廳將引入「產地到餐桌」概念，呈現台東風土滋味；其二為「親子友善空間」，將全新打造兒童育樂室；再來是療癒場域再造，心采風呂與寬SPA也都將升級。並同步於公共空間導入友善環境建材，翻新機電設備以提升舒適度，食、遊、住都將全面進化。
資料來源：台東知本老爺酒店