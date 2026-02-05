曾經在智慧型手機市場叱吒一時的台灣手機品牌HTC，近年雖已淡出主流戰場，但經典機種的討論聲量始終未曾消失。近日有網友在社群平台Threads發文，點名當年的代表作HTC One M7，認為「如果只是單純更新規格、復刻這支M7，大家會不會買單？」瞬間勾起一票老用戶的集體回憶，有人覺得當初的設計手感極佳，但電池、相機都讓退縮。
發文網友回憶，HTC One M7在2013年登場時，以全金屬一體成型機身、正面雙喇叭與4.7吋尺寸，帶來當年少見的高質感設計與絕佳手感，認為即使放到現在，仍被視為「最好握、最平衡」的尺寸之一。不少人感嘆，現今手機規格愈堆愈高，外型卻趨於同質化，反而少了當年那種一眼就能辨識品牌的設計語言。
網友集體懷念HTC巔峰期
不少老用戶直言「全金屬機身的手感真的很難忘」、「那幾年手機外型都很經典」，也有人回憶自己當年先入手蝴蝶機，看到M7亮相後立刻換機，甚至提到當時HTC在日本投放廣告，身為台灣品牌讓人感到與有榮焉。也有用戶點出HTC的UI體驗在當年相當出色，認為若不是後期行銷與市場策略失誤，未必會這麼快被其他品牌超車。
留言中也出現勸退的聲音，有自稱曾待過宏達電的網友直言，實際量產與用料問題，可能與消費者想像的「神機」存在落差，包括電池膨脹、鏡頭入塵、機身變形等問題。此外，也有人提到M7、後續機型曾被詬病的相機紫光缺陷，認為若只是情懷復刻，卻無法解決過往痛點，恐怕很難在現今市場立足。
資料來源：HTC、Threads
我是廣告 請繼續往下閱讀
網友集體懷念HTC巔峰期
不少老用戶直言「全金屬機身的手感真的很難忘」、「那幾年手機外型都很經典」，也有人回憶自己當年先入手蝴蝶機，看到M7亮相後立刻換機，甚至提到當時HTC在日本投放廣告，身為台灣品牌讓人感到與有榮焉。也有用戶點出HTC的UI體驗在當年相當出色，認為若不是後期行銷與市場策略失誤，未必會這麼快被其他品牌超車。
留言中也出現勸退的聲音，有自稱曾待過宏達電的網友直言，實際量產與用料問題，可能與消費者想像的「神機」存在落差，包括電池膨脹、鏡頭入塵、機身變形等問題。此外，也有人提到M7、後續機型曾被詬病的相機紫光缺陷，認為若只是情懷復刻，卻無法解決過往痛點，恐怕很難在現今市場立足。
資料來源：HTC、Threads